Τραγωδία στην Καλλιθέα: Κοριτσάκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συντριβάνι

Σοκ επικρατεί στην Καλλιθέα μετά από ένα δραματικό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (8/2). Ένα κοριτσάκι, ηλικίας μόλις 2,5 ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο συντριβάνι της πλατείας Δαβάκη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των περαστικών.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρέθηκε μέσα στο νερό κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή ειδοποιήθηκαν άμεσα, ανέσυραν το νήπιο και ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) στο σημείο.

Λίγο αργότερα, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα με περιπολικό της αστυνομίας στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί δίνουν αυτή την ώρα τεράστια μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.

Προσαγωγή του πατέρα

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του περιστατικού, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 25χρονου πατέρα του κοριτσιού. Ο άνδρας εξετάζεται από τις αρχές προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς το παιδί διέφυγε της προσοχής του και βρέθηκε μέσα στο συντριβάνι, καθώς και αν προκύπτουν ευθύνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

