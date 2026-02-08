Σε κατάσταση απόλυτου φόβου βρίσκονται οι κάτοικοι στο Περιστέρι, μετά από μια σειρά ανεξέλεγκτων επιθέσεων από έναν άνδρα που φαίνεται να αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Σύμφωνα με καταγγελίες, ο δράστης παρενόχλησε γυναίκες, απείλησε να βάλει φωτιά σε μητέρα μπροστά στο παιδί της και προσπάθησε να παρασύρει ανήλικους με το όχημά του.

Το χρονικό του πανικού

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας σε παιδική χαρά της οδού Πλουτάρχου.

Η επίθεση με τον αναπτήρα: Όταν μια γυναίκα του ζήτησε να μην βρίζει μπροστά στα παιδιά, εκείνος έβγαλε αναπτήρα και προσπάθησε να κάψει τα μαλλιά της.

Επίδειξη και απειλές: Λίγο αργότερα, έξω από σχολικό συγκρότημα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να προέβη σε άσεμνες πράξεις μπροστά σε ανήλικους.

Απόπειρα παράσυρσης: Όταν ένας από τους ανήλικους αντέδρασε στις ύβρεις του, ο άνδρας μπήκε στο μπλε αυτοκίνητό του και πάτησε γκάζι εναντίον τους. Τα παιδιά γλίτωσαν την τελευταία στιγμή ανεβαίνοντας στο πεζοδρόμιο.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ οι γονείς της περιοχής ζητούν επίμονη αστυνόμευση, φοβούμενοι για την επιστροφή του δράστη.

