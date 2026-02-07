Τραγωδία στη Βιολάντα: Κατασκευαστικό σφάλμα έδειξε την έκρηξη – Το δρομολόγιο του θανάτου για το προπάνιο

Σε ανατροπή των δεδομένων για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα προσανατολίζονται οι αρχές. Τα πρώτα συμπεράσματα της Πυροσβεστικής απομακρύνουν το σενάριο της διάβρωσης λόγω της κακοκαιρίας «Ντάνιελ» και «φωτογραφίζουν» σοβαρά κατασκευαστικά σφάλματα που παρέμεναν αθέατα για 12 ολόκληρα χρόνια.

Πώς το προπάνιο έφτασε στο υπόγειο

Σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η διαδρομή του αερίου ήταν συγκεκριμένη:

  • Η διαρροή: Το προπάνιο διέφυγε από έναν χαλύβδινο σωλήνα που είχε υποστεί εκτεταμένη διάβρωση σε μήκος 7,5 μέτρων.

  • Το «κανάλι» στο έδαφος: Το αέριο κινήθηκε υπόγεια μέσα από το χώμα και κατέληξε στο υπόγειο του κτιρίου περνώντας από τρεις οπές στο σκυρόδεμα.

  • Η έκρηξη: Η ανάφλεξη φέρεται να προκλήθηκε από έναν σπινθήρα αντλίας νερού που βρισκόταν στο υπόγειο, το οποίο είχε μετατραπεί σε «ωρολογιακή βόμβα».

Κατασκευαστικές παραλείψεις ετών

Οι πραγματογνώμονες εντόπισαν ότι οι σωληνώσεις, που τοποθετήθηκαν το 2014, δεν είχαν την προβλεπόμενη θωράκιση ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος κατά την υπογειοποίησή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο αγωγός να μείνει απροστάτευτος απέναντι στη σκουριά και τη φθορά για πάνω από μια δεκαετία.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι

Τη Δευτέρα ξεκινά η κρίσιμη εξέταση του σωλήνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ δείγματα χώματος θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Οι αρχές εξετάζουν αν οι πρόσφατες ασφαλτοστρώσεις συμπίεσαν το έδαφος, διευκολύνοντας τη ροή του προπανίου προς το εσωτερικό του εργοστασίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

