Φρίκη στον Βόλο: Μητέρα φωτογράφιζε την 7χρονη κόρη της σε άσεμνες στάσεις – Το χαμένο κινητό που την πρόδωσε

Μια αδιανόητη υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα ένα 7χρονο κορίτσι συγκλονίζει τον Βόλο. Μια 38χρονη μητέρα τριών παιδιών συνελήφθη και αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη, καθώς στο κινητό της εντοπίστηκαν φωτογραφίες της ανήλικης κόρης της σε άσεμνες στάσεις.

Το τυχαίο εύρημα που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν η 38χρονη έχασε το κινητό της στην περιοχή των Παλαιών.

  • Ο πολίτης-«κλειδί»: Ένας πολίτης βρήκε τη συσκευή και, διαπιστώνοντας πως ήταν ξεκλείδωτη, ήρθε αντιμέτωπος με το αποτρόπαιο υλικό. Σοκαρισμένος, παρέδωσε αμέσως το τηλέφωνο στην Αστυνομία.

  • Η ταυτοποίηση: Οι αρχές προχώρησαν σε άρση απορρήτου και ταυτοποίησαν την 38χρονη. Σε έρευνα στο σπίτι της, βρέθηκε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο, το οποίο περιείχε το ίδιο ακριβώς υλικό, αποδεικνύοντας τη συνέχεια της πράξης.

Οι ισχυρισμοί της 38χρονης και η υπερασπιστική γραμμή

Η κατηγορούμενη, η οποία θα απολογηθεί τη Δευτέρα (9/2), αρνείται τις κατηγορίες προβάλλοντας ισχυρισμούς που εξετάζονται με προσοχή από τις αρχές:

  1. Υποστηρίζει πως το υλικό εστάλη αυτόματα στη συσκευή της μέσω υπηρεσιών διαμοιρασμού (cloud).

  2. Ισχυρίζεται πως οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τα ίδια τα παιδιά (την 7χρονη και την αδερφή της) ενώ έπαιζαν με το κινητό εν αγνοία της.

Η έρευνα συνεχίζεται με άκρα μυστικότητα για να διαπιστωθεί αν υπήρχε εμπλοκή τρίτων προσώπων ή διακίνηση του υλικού στο διαδίκτυο.

