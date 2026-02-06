Σε μια προκλητική αντεπίθεση πέρασε ο χειρουργός του Ιπποκρατείου, ο οποίος καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή για παθητική δωροδοκία («φακελάκι»). Παρά την απόφαση του δικαστηρίου, που δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ο γιατρός δηλώνει απογοητευμένος από την κοινωνία, υποστηρίζοντας πως αντί για ποινές, θα έπρεπε να του απονέμουν... βραβεία.

«Σιχαίνομαι τον εαυτό μου για την προσφορά μου»

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», ο γιατρός χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς, παρομοιάζοντας τον εαυτό του με τον Άγιο Παντελεήμονα. Ισχυρίστηκε πως επί 50 χρόνια έσωζε περιστατικά που κανείς άλλος δεν άγγιζε και πως η καταδίκη του είναι αποτέλεσμα στοχοποίησης.

«Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει και αντί να μου πουν ευχαριστώ, μου λένε αυτά τα πράγματα. Με εμένα σκοτώνεται ο τελευταίος γιατρός που έκανε τα βαριά περιστατικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πικρία του για τη στάση των ασθενών.

Το χρονικό των καταγγελιών και οι αντιφάσεις

Ο γιατρός υποστηρίζει πως ο φάκελος «πετάχτηκε» στο γραφείο του κατά το εξιτήριο χωρίς ο ίδιος να το ζητήσει ή να το αντιληφθεί, καθώς βιαζόταν να πάει σε άλλο χειρουργείο. Ωστόσο, η δικαιοσύνη είχε διαφορετική άποψη.

Η υπόθεση περιπλέκεται καθώς:

Υπάρχει και δεύτερη καταγγελία από το 2022, για την οποία ο ίδιος υποστηρίζει πως έχει δικαιωθεί στο Εφετείο, ενώ η πλευρά του ασθενούς μιλά για καταδίκη.

Σάλο είχαν προκαλέσει εικόνες του περασμένου Σεπτεμβρίου, που τον έδειχναν σε καφετέρια την ίδια ημέρα που δήλωνε ασθένεια για να πετύχει αναβολή της δίκης του.

«Τα παιδιά μου ντρέπονταν να πάνε σχολείο»

Ο καταδικασθείς γιατρός στάθηκε ιδιαίτερα στο κοινωνικό τίμημα της υπόθεσης, αναφέροντας πως η οικογένειά του διασύρθηκε. «Τα παιδιά μου περάσανε άσχημα στο σχολείο, ντρέπονταν να πάνε λες και είχαν πατέρα τον φονιά», δήλωσε, επιμένοντας μέχρι τέλους πως τήρησε τον όρκο του Ιπποκράτη και πως η προσφορά του παραγνωρίστηκε.

