Οινόφυτα: Ακρωτηριάστηκε 22χρονος στην ΕΛΒΑΛ – Σοβαρές καταγγελίες για την ασφάλεια των εργατών

Ένα σοκαριστικό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της μεταλλουργίας ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Βοιωτίας, με θύμα έναν μόλις 22 ετών εργαζόμενο. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μαύρη λίστα εργατικών ατυχημάτων που πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση των συνδικάτων.

Το χρονικό του τραυματισμού

Ο 22χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής μεταλλικών πλακών, εγκλωβίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο μηχάνημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα στο κάτω άκρο. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη και εξαιρετικά δύσκολη χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί το πόδι του και ο νεαρός υπέστη ακρωτηριασμό.

«Κέρδη πάνω από τις ζωές μας» – Καταγγελίες σοκ

Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Ν. Βοιωτίας εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στην εργοδοσία, τονίζοντας ότι πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό ατύχημα μέσα σε μόλις δύο ημέρες στον ίδιο εργοδότη.

«Οι εργάτες δουλεύουν τις μηχανές με οποιονδήποτε τρόπο αρκεί να μη σταματήσει η παραγωγή, γιατί έτσι επιβάλλει το αφεντικό», αναφέρει το Συνδικάτο, συνδέοντας το περιστατικό με τη γενικότερη έλλειψη μέτρων ασφαλείας και την πίεση για αυξημένη παραγωγικότητα.

Οι συνδικαλιστές κάνουν λόγο για «εργοστάσια-φέρετρα», φέρνοντας στη μνήμη την πρόσφατη τραγωδία στη Βιολάντα με τις πέντε νεκρές εργάτριες, καταγγέλλοντας ότι η ασφάλεια των εργαζομένων θυσιάζεται στον βωμό του κέρδους.

Παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας

Το Εργατικό Κέντρο Θήβας ζήτησε την άμεση παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας για τη διερεύνηση των αιτιών. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως δεν θα γίνει ανεκτή καμία προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών στον ίδιο τον τραυματία ή σε άλλους συναδέλφους του, απαιτώντας την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης για τον 22χρονο.

Διαβάστε ακόμα: Μπερδεύτηκαν στο Μενίδι: Ο Ρουβίκωνας έσπασε τη τζαμαρία σε λάθος εταιρεία και όχι στη Βιολάντα