Ριζικές αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, στοχεύοντας στην πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής και την προστασία της δημόσιας περιουσίας. Με το σύνθημα «ή πληρώνεις ή σβήνεις», η κυβέρνηση δείχνει διατεθειμένη να τηρήσει πιο αυστηρή στάση απέναντι σε φαινόμενα βανδαλισμού που υποβαθμίζουν τις συγκοινωνίες.

Νέα «ταρίφα» στα πρόστιμα εισιτηρίων

Ξεχάστε τον υπολογισμό με βάση την αξία του εισιτηρίου. Το πρόστιμο για όσους μετακινούνται χωρίς έγκυρο τίτλο ορίζεται πλέον ως εξής:

100 ευρώ για το πλήρες κόμιστρο (αντί για το 60πλάσιο που ίσχυε).

50 ευρώ για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου.

Το «παράθυρο» της κάρτας: Ως κίνητρο για τη νομιμότητα, προβλέπεται ότι αν ο παραβάτης εκδώσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών (τουλάχιστον 30 ημερών), το πρόστιμο θα μειώνεται στο μισό.

Βαριές καμπάνες για βανδαλισμούς και γκράφιτι

Το νομοσχέδιο βάζει στο στόχαστρο όσους προκαλούν φθορές σε συρμούς και λεωφορεία. Οι χρηματικές ποινές είναι εξοντωτικές και ξεκινούν από τις 10.000 ευρώ, ενώ μπορούν να φτάσουν έως και τις 40.000 ευρώ.

Ωστόσο, εισάγεται μια καινοτόμος διάταξη εναλλακτικής ποινής: ο παραβάτης θα μπορεί να γλιτώσει το πρόστιμο αν αποδεχθεί την κοινωφελή εργασία και προχωρήσει στην πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς (π.χ. καθαρισμός του συρμού από το γκράφιτι).

Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος «σήκωσε» στέγες στην Κέρκυρα – Βυθισμένα στο σκοτάδι ολόκληρα χωριά