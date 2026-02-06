Θρίλερ στην Πιερία: Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο

Ένα σκοτεινό περιστατικό απασχολεί τις αρχές στην Πιερία, μετά τον εντοπισμό μιας απανθρακωμένης σορού μέσα σε αυτοκίνητο που είχε παραδοθεί στις φλόγες. Το μακάριο εύρημα αποκαλύφθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Σφενδάμη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της Πυροσβεστικής.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 09:55 το πρωί, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για πυρκαγιά σε όχημα που βρισκόταν σε εξέλιξη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Μόλις οι δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ήρθαν αντιμέτωπες με το αποτρόπαιο θέαμα, καθώς εντός του οχήματος εντοπίστηκε η σορός ενός ατόμου.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία της σορού παραμένουν άγνωστα, καθώς η κατάσταση στην οποία βρέθηκε καθιστά αδύνατη την άμεση αναγνώριση. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από το τροχαίο δυστύχημα και την αυτοχειρία μέχρι την εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με την Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του θύματος αλλά και τα αίτια που προκάλεσαν την ανάφλεξη του οχήματος.

