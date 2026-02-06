Τραγωδία στη Βιολάντα: Τα «σημεία μηδέν» της έκρηξης – Νέα ντοκουμέντα και έφοδοι σε σπίτια

Συγκλονιστικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από το «σημείο μηδέν» της πολύνεκρης τραγωδίας στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον σε συγκεκριμένα τμήματα των σωληνώσεων προπανίου, τα οποία φαίνεται πως αποτέλεσαν την πηγή της διαρροής που οδήγησε στην ισχυρότατη έκρηξη και τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Τα «τυφλά» σημεία της διαρροής
Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) πραγματοποίησε εξονυχιστικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί δύο συγκεκριμένα σημεία στη σωλήνωση που παρουσιάζουν φθορές ή αστοχία υλικού. Τα κομμάτια αυτά έχουν αφαιρεθεί και θα σταλούν στα εργαστήρια για εξειδικευμένη ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η διαρροή οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση ή σε εργοστασιακό λάθος.

Στις έρευνες συμμετέχουν πλέον και στελέχη της ΕΜΑΚ, τα οποία χτενίζουν τους κατεστραμμένους χώρους για τη συλλογή επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων που θα ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης.

Έρευνες σε σπίτια και γραφεία – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εφόδων
Η δικαστική έρευνα φαίνεται πως «σφίγγει τον κλοιό», καθώς μετά τις εφόδους στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, αλλά και του τεχνικού συμβούλου της επιχείρησης, δεν αποκλείονται νέες αιφνιδιαστικές έρευνες. Οι αρχές αναζητούν κρίσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά πυρασφάλειας και αρχεία συντήρησης του δικτύου προπανίου που μπορεί να δώσουν απαντήσεις για το αν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο τεχνικός σύμβουλος είχαν συλληφθεί αρχικά, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, με την έρευνα όμως να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη σε κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα.

