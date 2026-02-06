Τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθανε η μία από τις δύο αδελφές που εγκλωβίστηκαν στη φωτιά στη βιοτεχνία κεριών

Μια τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε στα μέσα Ιανουαρίου σε βιοτεχνία κεριών στη Χαλκίδα, καθώς η μία από τις δύο αδελφές που είχαν απεγκλωβιστεί από το κτίριο άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Χαλκίδα

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί το απόγευμα της 17ης Ιανουαρίου στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, μετατρέποντας τη βιοτεχνία σε πύρινη παγίδα για τις δύο γυναίκες, οι οποίες αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας. Παρά την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, η κατάσταση της μίας γυναίκας ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.

Μετά από πολυήμερη μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη, η άτυχη γυναίκα κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου. Η αδελφή της παραμένει στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να παρουσιάζει βελτίωση, έχοντας διαφύγει τον άμεσο κίνδυνο.

Στο φως τα αίτια της πυρκαγιάς

Οι αρχές αναμένουν τώρα τα αποτελέσματα της νεκροτομής που έχει παραγγελθεί, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ η Πυροσβεστική συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική φωτιά στη βιοτεχνία. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Εύβοιας, καθώς οι δύο αδελφές ήταν ιδιαίτερα γνωστές στην περιοχή.

Διαβάστε ακόμα: Κεντρική Μακεδονία: Δρόμοι «ποτάμια» και χιόνια – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία και πού χρειάζονται αλυσίδες