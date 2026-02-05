Κομοτηνή: Νεκρός 55χρονος που παρασύρθηκε από τον ποταμό Βοζβόζη – Αγνόησε την απαγόρευση στην ιρλανδική διάβαση

Μαύρη μέρα για τη Ροδόπη, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου οδηγού κατέληξαν στην πιο δυσάρεστη είδηση. Ο 55χρονος άνδρας, που επιχείρησε να διασχίσει την ιρλανδική διάβαση στην περιοχή του Ηφαίστου, εντοπίστηκε νεκρός, έχοντας παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη.

Το χρονικό της μοιραίας απόφασης

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης (05/02), όταν η κακοκαιρία έπληττε με σφοδρότητα την περιοχή. Παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Αστυνομία είχε απαγορεύσει επίσημα τη διέλευση από τη συγκεκριμένη διάβαση λόγω της επικινδυνότητας, ο 55χρονος επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του.

Τα νερά του Βοζβόζη, φουσκωμένα από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, αποδείχθηκαν πολύ πιο ορμητικά από όσο υπολόγιζε ο άτυχος οδηγός. Το όχημα παρασύρθηκε σε δευτερόλεπτα, ξεκινώντας ένα θρίλερ αναζήτησης που κράτησε ώρες.

Δύσκολη επιχείρηση της ΕΜΑΚ

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, όμως οι συνθήκες ήταν εναντίον τους:

Υψηλή στάθμη υδάτων : Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν το σημείο όπου είχε εγκλωβιστεί το όχημα.



: Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν το σημείο όπου είχε εγκλωβιστεί το όχημα. Συντονισμένη έρευνα : Πυροσβεστική, Αστυνομία και Πολιτική Προστασία «χτένισαν» την περιοχή μέχρι τον εντοπισμό της σορού.



: Πυροσβεστική, Αστυνομία και Πολιτική Προστασία «χτένισαν» την περιοχή μέχρι τον εντοπισμό της σορού. Προσπάθεια ανάσυρσης: Αυτή την ώρα, οι δυνάμεις στο σημείο επιχειρούν την ανάσυρση του 55χρονου μέσα από τις λάσπες και τα ορμητικά νερά.

Ιρλανδικές διαβάσεις: Παγίδες θανάτου

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα ατυχημάτων σε ιρλανδικές διαβάσεις, που παραμένουν «ανοιχτές πληγές» στο οδικό δίκτυο της επαρχίας. Αν και η απαγόρευση κυκλοφορίας είχε εκδοθεί εγκαίρως, η τραγωδία δείχνει ότι απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή από τους οδηγούς, αλλά και ενδεχομένως μόνιμες φυσικές μπάρες που θα εμποδίζουν φυσικά την είσοδο σε τέτοια σημεία όταν ο κίνδυνος είναι ορατός.

