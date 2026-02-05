Συγκλονίζει η υπόθεση της 34χρονης Νικολέτας, η οποία υποβλήθηκε σε μια απλή αμυγδαλεκτομή και κατέληξε, μετά από μήνες ταλαιπωρίας, στο χώμα. Οι γονείς της, που πριν από 13 χρόνια είχαν χάσει και την άλλη τους κόρη από καρκίνο, ξεσπούν κατά των γιατρών, καταγγέλλοντας εγκληματικές παραλείψεις που άφησαν την κοπέλα χωρίς οξυγόνο.

Το χρονικό του μοιραίου αλλεργικού σοκ

Η περιπέτεια ξεκίνησε στις 28 Μαΐου 2025 στην Κέρκυρα. Μετά την επέμβαση, χορηγήθηκε στην 34χρονη ένα αντιβιοτικό που προκάλεσε άμεση αλλεργική αντίδραση. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, Κική Μπακιρτζίδου:

Απουσία διασωλήνωσης: Παρά το οίδημα στον λάρυγγα, η κοπέλα δεν διασωληνώθηκε έγκαιρα για να προστατευτεί ο αεραγωγός.



Παρά το οίδημα στον λάρυγγα, η κοπέλα δεν διασωληνώθηκε έγκαιρα για να προστατευτεί ο αεραγωγός. Εγκεφαλική υποξία: Η καθυστέρηση στην παροχή οξυγόνου προκάλεσε ανεπανόρθωτες βλάβες στον εγκέφαλο.



Η καθυστέρηση στην παροχή οξυγόνου προκάλεσε ανεπανόρθωτες βλάβες στον εγκέφαλο. Μάχη μηνών: Η Νικολέτα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ σε κωματώδη κατάσταση και αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης, όπου τελικά «έσβησε» τον Ιανουάριο.

Καταγγελίες για «αλαλούμ» και απόκρυψη στοιχείων

Η μητέρα της 34χρονης περιγράφει σκηνές χάους στο νοσοκομείο την ώρα της κρίσης. Την ίδια στιγμή, η οικογένεια διεξάγει έναν δεύτερο αγώνα για να πάρει στα χέρια της τον πλήρη ιατρικό φάκελο.

«Παραλάβαμε έναν φάκελο με ελλιπέστατες καταγραφές. Κρίσιμα σημεία απουσιάζουν», καταγγέλλει η δικηγόρος, τονίζοντας ότι το νοσοκομείο δεν συνεργάζεται, αναγκάζοντάς τους να στείλουν εξώδικα.

Έκκληση στον Άδωνι Γεωργιάδη

Η οικογένεια δεν ζητά μόνο απαντήσεις, αλλά και την τιμωρία των υπευθύνων. Σκοπεύουν να αποστείλουν επιστολή στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας την παρέμβασή του ώστε να υποχρεωθεί το νοσοκομείο Κέρκυρας να παραδώσει όλα τα στοιχεία της νοσηλείας που οδήγησε στον θάνατο τη Νικολέτα.

Είναι αδιανόητο το 2026 μια νέα γυναίκα να «χάνεται» από μια επέμβαση ρουτίνας, και οι αρχές οφείλουν να ρίξουν άπλετο φως σε μια υπόθεση που εκθέτει ανεπανόρθωτα το δημόσιο σύστημα υγείας.

