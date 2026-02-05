Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Μετά τον εντοπισμό του «σημείου μηδέν» της διαρροής, οι αρχές προχώρησαν σε αιφνιδιαστικές έρευνες στις κατοικίες των βασικών εμπλεκομένων.

Κατασχέσεις υπολογιστών και εγγράφων

Υπό την επίβλεψη του Εισαγγελέα Τρικάλων, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησε έφοδο στα σπίτια του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, καθώς και του τεχνικού ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν:

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

Λογιστικά έγγραφα και αρχεία της εταιρείας.

Στοιχεία που αφορούν τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Εντοπίστηκε το σημείο της διαρροής

Η έφοδος πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας στο καμένο εργοστάσιο. Τα συνεργεία της Περιφέρειας και το ανακριτικό της Πυροσβεστικής εντόπισαν τη ρωγμή στη σύνδεση των σωληνώσεων παροχής αερίου, από όπου ξεκίνησε το κακό.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το προπάνιο διέρρευσε από μια ρωγμή στην ένωση των σωλήνων και συσσωρεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου. Η μοιραία έκρηξη προκλήθηκε όταν ενεργοποιήθηκε μια αυτόματη αντλία νερού, ο σπινθήρας της οποίας πυροδότησε το εγκλωβισμένο αέριο.

Το δικαστικό μέτωπο

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας είχαν συλληφθεί αρχικά στις 27 Ιανουαρίου, ωστόσο είχαν αφεθεί ελεύθεροι. Οι τωρινές κατασχέσεις υλικού θεωρούνται κρίσιμες για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε γνώση για τη διαρροή ή πλημμελής συντήρηση του δικτύου αερίου που οδήγησε στον θάνατο των πέντε γυναικών.

