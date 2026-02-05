Τραγωδία στο Θέρμο: Βρέφος μόλις 6 μηνών «έσβησε» μετά το γάλα

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει από το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02) την Αιτωλοακαρνανία. Ένα αγγελούδι μόλις έξι μηνών άφησε την τελευταία του πνοή στο Θέρμο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία που δεν μπορεί να πιστέψει πώς χάθηκε έτσι ξαφνικά μια τόσο μικρή ζωή.

Το χρονικό του εφιάλτη
Όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο βρέφος —αλλοδαπής καταγωγής— είχε χορηγηθεί λίγο νωρίτερα το γάλα του. Κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, το μωρό έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας πανικό στους οικείους του.

Η κινητοποίηση της οικογένειας ήταν άμεση. Το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με την ελπίδα ότι οι γιατροί θα κατάφερναν να κάνουν το θαύμα τους. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να το επαναφέρουν, η καρδιά του βρέφους είχε πάψει να χτυπά, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν απλώς τον θάνατό του.

