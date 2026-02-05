Προσοχή στα κινητά σας: Νέα απάτη «μαμούθ» με το όνομα των ΕΛΤΑ – Μην πατήσετε αυτό το Link

Προσοχή στα κινητά σας: Νέα απάτη «μαμούθ» με το όνομα των ΕΛΤΑ – Μην πατήσετε αυτό το Link

Το νέο κύμα κακόβουλων μηνυμάτων εμφανίζεται στις οθόνες των χρηστών με το πρόσχημα μιας «αποτυχημένης παράδοσης πακέτου» λόγω έλλειψης υπογραφής. Οι δράστες χρησιμοποιούν πιεστικά χρονικά περιθώρια (έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026) για να αναγκάσουν τους πολίτες να δράσουν παρορμητικά και να αποκαλύψουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Πώς στήνεται η παγίδα
Το SMS περιλαμβάνει οδηγίες που μοιάζουν επαγγελματικές, προτρέποντας τον παραλήπτη:

  • Να επαναπρογραμματίσει την παράδοση μέσω συνδέσμου.
  • Να απαντήσει «Ναι» για να ενεργοποιηθεί το Link σε περίπτωση που δεν ανοίγει.
  • Να δώσει στοιχεία για να μην επιστραφεί το δέμα στον αποστολέα.

Οι 3 χρυσοί κανόνες προστασίας
Τα ΕΛΤΑ ξεκαθαρίζουν ότι ποτέ δεν ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή καρτών μέσω SMS ή email. Αν λάβετε το μήνυμα:

  1. Μην απαντήσετε σε καμία περίπτωση.
  2. Μην ακολουθήσετε κανέναν σύνδεσμο (Link).
  3. Μην πληκτρολογήσετε κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός: Πλημμύρες σε Λάρισα και Σπάτα – Δρόμος και θάλασσα έγιναν ένα στον Αγιόκαμπο – Νέο έκτακτο δελτίο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Καρκίνος παγκρέατος: Το «αθόρυβο» σημάδι που εμφανίζεται 3 χρόνια πριν τη διάγνωση
Υγεία

Καρκίνος παγκρέατος: Το «αθόρυβο» σημάδι που εμφανίζεται 3 χρόνια πριν τη διάγνωση

Eurovision 2026: Τρέλα στην Ευρώπη με το «Ferto» – Γιατί ο Akylas θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη
Media

Eurovision 2026: Τρέλα στην Ευρώπη με το «Ferto» – Γιατί ο Akylas θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί και σοκαριστικές μαρτυρίες – «Ανασύραμε 12 παραμορφωμένα πτώματα από το σκάφος»
Κοινωνία

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί και σοκαριστικές μαρτυρίες – «Ανασύραμε 12 παραμορφωμένα πτώματα από το σκάφος»

«Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα»: Η φωτογραφία-ντοκουμέντο του Αντίνοου Αλμπάνη
ShowBiz

«Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα»: Η φωτογραφία-ντοκουμέντο του Αντίνοου Αλμπάνη

Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Η αφρικανική σκόνη σκεπάζει την Ελλάδα – Τι ώρα φτάνουν οι λασποβροχές στην Αττική
Ο Καιρός

Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Η αφρικανική σκόνη σκεπάζει την Ελλάδα – Τι ώρα φτάνουν οι λασποβροχές στην Αττική