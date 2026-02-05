Προσοχή στα κινητά σας: Νέα απάτη «μαμούθ» με το όνομα των ΕΛΤΑ – Μην πατήσετε αυτό το Link

Το νέο κύμα κακόβουλων μηνυμάτων εμφανίζεται στις οθόνες των χρηστών με το πρόσχημα μιας «αποτυχημένης παράδοσης πακέτου» λόγω έλλειψης υπογραφής. Οι δράστες χρησιμοποιούν πιεστικά χρονικά περιθώρια (έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026) για να αναγκάσουν τους πολίτες να δράσουν παρορμητικά και να αποκαλύψουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Πώς στήνεται η παγίδα

Το SMS περιλαμβάνει οδηγίες που μοιάζουν επαγγελματικές, προτρέποντας τον παραλήπτη:

Να επαναπρογραμματίσει την παράδοση μέσω συνδέσμου.

την παράδοση μέσω συνδέσμου. Να απαντήσει «Ναι» για να ενεργοποιηθεί το Link σε περίπτωση που δεν ανοίγει.

Να δώσει στοιχεία για να μην επιστραφεί το δέμα στον αποστολέα.

Οι 3 χρυσοί κανόνες προστασίας

Τα ΕΛΤΑ ξεκαθαρίζουν ότι ποτέ δεν ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή καρτών μέσω SMS ή email. Αν λάβετε το μήνυμα:

Μην απαντήσετε σε καμία περίπτωση. Μην ακολουθήσετε κανέναν σύνδεσμο (Link). Μην πληκτρολογήσετε κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας.

