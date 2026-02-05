Χίος: Γιατί δεν άνοιξαν τη θερμική κάμερα; Τα ερωτήματα που «καίνε» για τους 15 νεκρούς και η σύγκρουση-θρίλερ

Ο απολογισμός είναι αποκαρδιωτικός: 15 νεκροί, ανάμεσά τους 11 παιδιά. Ενώ ένας 31χρονος Μαροκινός διακινητής βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών, το ενδιαφέρον στρέφεται στις συνθήκες της σύγκρουσης του ταχυπλόου με το σκάφος του Λιμενικού. Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν ανατριχίλα: «Τα σώματά τους χτυπούσαν πάνω στο σκάφος του Λιμενικού», περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που το υπερφορτωμένο σκάφος γινόταν μια άμορφη μάζα μέσα σε δευτερόλεπτα.

Το κρίσιμο ερώτημα: Αμέλεια ή μοιραίο λάθος;
Στο επίκεντρο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) βρίσκεται η ομολογία του κυβερνήτη του Λιμενικού που σοκάρει:

  • Η θερμική κάμερα: Παρόλο που το σκάφος διέθετε υπερσύγχρονο ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης, δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο κυβερνήτης ισχυρίστηκε πως δεν το έκρινε αναγκαίο, καθώς είχε ήδη εντοπίσει το στόχο οπτικά με τον προβολέα.
  • Το «τυφλό» φως: Οι διασωθέντες καταθέτουν πως ένα έντονο φως τους τύφλωσε ακαριαία, ακριβώς πριν τη σφοδρή σύγκρουση.

Νοσοκομείο-κολαστήριο και ιατροδικαστική «απόβαση»

Η κατάσταση στο νοσοκομείο της Χίου είναι δραματική. 23 άνθρωποι νοσηλεύονται με συντριπτικά κατάγματα, ενώ τρεις δίνουν μάχη για τη ζωή τους στη ΜΕΘ. Την ίδια ώρα, κλιμάκιο ιατροδικαστών από την Αθήνα έχει φτάσει στο νησί για τη μακάβρια διαδικασία της ταυτοποίησης, με τις σορούς να μεταφέρονται στο Σχιστό.

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: Επιχορήγηση 2 εκατ. ευρώ λίγο πριν την τραγωδία και το «κρυφό» υπόγειο για να γλιτώσουν την πυρασφάλεια

