Χάος στα λιμάνια: Απαγορευτικό απόπλου και 5ωρες καθυστερήσεις – Ποια δρομολόγια «πάγωσαν» λόγω καιρού

Η κατάσταση στα λιμάνια της Αττικής είναι οριακή. Η ένταση των ανέμων υποχρέωσε τις λιμενικές αρχές να βγάλουν «κόκκινη κάρτα» σε πολλά δρομολόγια, αφήνοντας εκατοντάδες επιβάτες στο περίμενε. Αν έχετε σκοπό να κατεβείτε στον Πειραιά ή τη Ραφήνα, σηκώστε το τηλέφωνο πριν ξεκινήσετε, καθώς οι αλλαγές είναι συνεχείς.

Το χάρτη των ακυρώσεων και των καθυστερήσεων
Τα νέα από το μέτωπο των λιμανιών είναι αποκαρδιωτικά για τους ταξιδιώτες:

Ραφήνα & Λαύριο: Πλήρες απαγορευτικό. Τα πλοία για Κυκλάδες, Κέα και Κύθνο παραμένουν δεμένα μέχρι νεωτέρας.
Πειραιάς: Εδώ το σκηνικό θυμίζει «γρίφο». Καταγράφονται καθυστερήσεις που αγγίζουν τις 5 ώρες. Τα πρωινά δρομολόγια μετατέθηκαν για μετά το μεσημέρι, και αυτό υπό την αίρεση της βελτίωσης των συνθηκών.
Αργοσαρωνικός: Τα ταχύπλοα (δελφίνια) έχουν τραβήξει χειρόφρενο. Μόνο τα συμβατικά πλοία εκτελούν δρομολόγια, και αυτά κατά την κρίση των πλοιάρχων – μια απόφαση που συχνά λαμβάνεται την τελευταία στιγμή πάνω στον καταπέλτη.
Βόρεια Ελλάδα: Κλειστή παραμένει η γραμμή Καβάλα - Πρίνος.

Στο «περίμενε» μέχρι το μεσημέρι
Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού με την ενημέρωση είναι στις 12:00. Τότε οι λιμενικές αρχές θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση. Μέχρι τότε, η ταλαιπωρία είναι η μόνη σταθερά.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στη Χίο: Η επίσημη εκδοχή του Λιμενικού για τη σφοδρή σύγκρουση – «Συνθήκες πολέμου» στο Αιγαίο

