Η σύλληψη της 56χρονης δασκάλας γιόγκα έχει αφήσει άναυδη την κοινή γνώμη. Μέσα σε μόλις 12 ημέρες, η κατηγορούμενη φέρεται να «χτύπησε» τρεις φορές σε Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Μεταμόρφωση.

Το κίνητρο; Σύμφωνα με την αστυνομία, η εκδίκηση για την άρνηση οικονομικής βοήθειας. Αντί για διαλογισμό, η 56χρονη επέλεξε τη βενζίνη και το στουπί, μετατρέποντας τις προσωπικές της διαφορές σε εφιάλτη για τους οικείους της.

Η έκρηξη που παραλίγο να κοστίσει μια ζωή

Η πιο σοκαριστική στιγμή της δράσης της καταγράφηκε στην Κηφισιά. Ένα βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τον ιδιοκτήτη ενός οχήματος να προσπαθεί να σβήσει μια μικρή εστία φωτιάς, όταν ξαφνικά σημειώνεται μια εκκωφαντική έκρηξη.

Ο απολογισμός: Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύματα στο «Γ. Γεννηματάς».

Τα ευρήματα: Υπολείμματα από γκαζάκια και εύφλεκτο υλικό επιβεβαίωσαν ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για μια προμελετημένη επίθεση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Το σκοτεινό παρελθόν και η «οικογενειακή» βεντέτα

Όσο ξετυλίγεται το κουβάρι, τόσο πιο τρομακτική γίνεται η υπόθεση. Όπως αποκαλύπτεται, η 56χρονη δεν ήταν πρωτάρα στις Αρχές.

«Είχε ανατινάξει ακόμα και το αυτοκίνητο του πατέρα της», καταγγέλλει οικογενειακός φίλος, περιγράφοντας μια γυναίκα με ακραία επιθετική συμπεριφορά όταν δεν γινόταν το δικό της στα οικονομικά.

Είναι να αναρωτιέται κανείς πώς ένας άνθρωπος με τέτοιο ιστορικό κυκλοφορούσε ελεύθερος και συνέχιζε να διδάσκει, την ώρα που η οργή της σιγόβραζε κάτω από το προσωπείο της «πνευματικότητας».

Η Δικαιοσύνη έχει πλέον τον λόγο, αλλά το ερώτημα παραμένει: Πόσο καλά γνωρίζουμε τελικά τους ανθρώπους που βάζουμε στα σπίτια μας ή στους οποίους εμπιστευόμαστε τη σωματική και ψυχική μας υγεία;

