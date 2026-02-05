Η κακοκαιρία που αναμέναμε χτύπησε την Κέρκυρα το βράδυ της Τετάρτης. Στο χωριό Αφιώνας, ένας ανεμοστρόβιλος πέρασε σαν σίφουνας, ξηλώνοντας κεραμίδια από σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ παρέσυρε μέχρι και δημοτικά κιόσκια. Η εικόνα το πρωί θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, με τους κατοίκους να προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια των στεγών τους από τους δρόμους.

Η «μάχη» με το σκοτάδι και το νερό

Η κατάσταση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι οριακή. Η πτώση δέντρων πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ μετέτρεψε τη νύχτα σε έναν ατελείωτο εφιάλτη:

Βόρεια & Νότια Κέρκυρα: Καββαδάδες, Αλυκές, Γουβιά και Περιβόλι έμειναν χωρίς ρεύμα για ώρες. Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ παλεύουν με τη λάσπη και τους ανέμους για να δώσουν ξανά φως.

Γαρίτσα: Η θάλασσα «κατάπιε» την παραλιακή. Τα κύματα βγήκαν στον δρόμο, καθιστώντας την κυκλοφορία αδύνατη και θυμίζοντας για πολλοστή φορά την ευάλωτη υποδομή του νησιού.

Κεφαλονιά: Το Αργοστόλι βυθίστηκε στο σκοτάδι καθώς ο δημοτικός φωτισμός κατέρρευσε, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Αποκλεισμένα νησιά και πτήσεις θρίλερ

Η συγκοινωνία έχει παραλύσει. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, ενώ στον αέρα, οι επιβάτες πτήσης της Aegean έζησαν στιγμές αγωνίας, με το αεροσκάφος να κάνει ελιγμούς πάνω από τα καταιγιδοφόρα νέφη πριν καταφέρει να προσγειωθεί με σημαντική καθυστέρηση.

