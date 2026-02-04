Η εθνική τραγωδία ανοιχτά της Χίου λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις, με τον αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 15 και τις περιγραφές των ανθρώπων που επιχείρησαν στο σημείο να προκαλούν ρίγη συγκίνησης. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσιμα ερωτήματα, καθώς το σκάφος του Λιμενικού δεν είχε ενεργοποιημένη την κάμερα κατά τη διάρκεια της μοιραίας σύγκρουσης.

«Ήταν τραγικό, δεν περιγράφεται με λόγια»

Ο δύτης Βαγγέλης Κυρήθρας, που συμμετείχε στην ανάσυρση των θυμάτων, περιέγραψε εικόνες φρίκης που δεν αφήνουν περιθώρια για επιζώντες:

Στοιβαγμένες ψυχές: «Σε ένα σκάφος μόλις 6 μέτρων ήταν στοιβαγμένα 40 άτομα. Ανασύραμε 12-13 πτώματα από το εσωτερικό του, ήταν ημιβυθισμένο και γεμάτο νερό».

Σκληρές εικόνες: Ο δύτης έκανε λόγο για παραμορφωμένα πρόσωπα και παιδιά που δεν είχαν καμία ελπίδα σωτηρίας αν έχασαν τις αισθήσεις τους κατά τη σύγκρουση.

Το ερώτημα που ζητά απάντηση: Γιατί ήταν κλειστή η κάμερα;

Ενώ η ΕΔΕ που διέταξε ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας βρίσκεται σε εξέλιξη, προκαλεί αλγεινή εντύπωση η παραδοχή ότι η θερμική κάμερα του σκάφους του Λιμενικού δεν χρησιμοποιήθηκε. Η δικαιολογία περί «οπτικής επαφής με προβολέα» κρίνεται ήδη ανεπαρκής από την κοινή γνώμη, καθώς η καταγραφή θα έριχνε άπλετο φως στις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης που οδήγησε στον θάνατο 15 ανθρώπων.

Στη ΜΕΘ τρεις τραυματίες – Συνελήφθη ο διακινητής

Ο απολογισμός παραμένει βαρύς:

Νοσηλείες: 23 τραυματίες στο νοσοκομείο Χίου, ανάμεσά τους και παιδιά, με τρεις ανθρώπους να δίνουν μάχη για τη ζωή τους στη ΜΕΘ.

Τραυματισμός Λιμενικού: Μία γυναίκα στέλεχος του Λιμενικού νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

Σύλληψη: Ένας Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής που οδηγούσε το μοιραίο σκάφος και συνελήφθη με ένταλμα του Εισαγγελέα.

