«Παρασκευή και 13» στο Σύνταγμα: Τα τρακτέρ κυκλώνουν την Αθήνα – Σε απόγνωση οι αγρότες

Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα επιτακτικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα οδηγεί και πάλι τους αγρότες στους δρόμους. Μετά την «άκαρπη» συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τις υποσχέσεις που έμειναν στα χαρτιά, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αποφάσισε μαζική κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Το χρονικό της κυβερνητικής αποτυχίας

Παρά τον τερματισμό των μπλόκων πριν δύο εβδομάδες, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να «κλείσει τα αυτιά» της στα δίκαια αιτήματα των παραγωγών.

Αναπλήρωση εισοδήματος: Οι αγρότες βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, χωρίς καμία δέσμευση για το χαμένο τους εισόδημα.

Οι αγρότες βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, χωρίς καμία δέσμευση για το χαμένο τους εισόδημα. Κτηνοτροφία υπό κατάρρευση : Το φλέγον ζήτημα του εμβολίου για την ευλογιά παραμένει σε εκκρεμότητα, απειλώντας το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

: Το φλέγον ζήτημα του εμβολίου για την ευλογιά παραμένει σε εκκρεμότητα, απειλώντας το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Άκαρπες επαφές: Όπως δήλωσε ο Κώστας Τζέλλας (ΕΑΣ Καρδίτσας), ένας μήνας πέρασε από τη συνάντηση στο Μαξίμου και κανένα πρόβλημα δεν λύθηκε.

Τρακτέρ έξω από τη Βουλή

Το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα δεν θα είναι απλώς μια συγκέντρωση, αλλά μια κραυγή αγωνίας. Οι αγρότες της Θήβας και της Θεσσαλίας ετοιμάζουν τα τρακτέρ τους για τη μεγάλη κάθοδο, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα προηγηθούν κινητοποιήσεις μέσα στις μεγάλες πόλεις της χώρας.

«Η φωνή μας δεν βρήκε ευήκοα κυβερνητικά ώτα», τονίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών, στέλνοντας το μήνυμα πως ο αγώνας πλέον μεταφέρεται στην «καρδιά» της εξουσίας.

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: Πολύμηνη διαρροή «έπνιγε» το εργοστάσιο – Εργαζόμενοι έκλειναν τη μύτη τους από τη μυρωδιά πριν την έκρηξη