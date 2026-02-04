Νέο κύμα παραπλανητικών SMS (smishing) βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους επιτήδειους να προσπαθούν να υποκλέψουν στοιχεία πολιτών εμφανιζόμενοι ως «MYaade» ή «GOV». Σύμφωνα με καταγγελίες, το μήνυμα ισχυρίζεται ψευδώς ότι το όχημα του παραλήπτη έχει εκκρεμότητες στην πληρωμή του φόρου κυκλοφορίας, παραπέμποντας σε ύποπτο σύνδεσμο.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για να μην πέσετε στην παγίδα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκαθαρίζει τη θέση της για να προστατεύσει τους φορολογούμενους:

Όχι σε links: Η ΑΑΔΕ δεν στέλνει ποτέ συνδέσμους (URL links) σε κανένα είδος αλληλογραφίας (email ή SMS).



Μόνο κατόπιν αιτήματος : SMS αποστέλλονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. κλειδάριθμος) και πάντα ως απάντηση σε δικό σας αίτημα.



: SMS αποστέλλονται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. κλειδάριθμος) και πάντα ως απάντηση σε δικό σας αίτημα. Διαγραφή μηνύματος: Αν λάβετε SMS που αναφέρει εκκρεμείς πληρωμές, αγνοήστε το, μην πατήσετε τον σύνδεσμο και διαγράψτε το αμέσως.

Τι να κάνετε αν λάβετε ύποπτο μήνυμα



Μην δίνετε προσωπικά στοιχεία: Σε καμία περίπτωση μην καταχωρείτε κωδικούς Taxisnet ή στοιχεία τραπεζικών καρτών σε σελίδες που σας υποδεικνύουν τέτοια μηνύματα.

Επίσημη ενημέρωση: Για οποιαδήποτε οφειλή, ενημερωθείτε αποκλειστικά από την επίσημη ιστοσελίδα aade.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας.

Επικοινωνία: Μπορείτε να καλείτε στο 1521 (χωρίς χρέωση) για διευκρινίσεις.

Πού να απευθυνθείτε για καταγγελία

Αν πέσατε θύμα ή λάβατε ύποπτο μήνυμα, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

Τηλέφωνο: 11188 (χωρίς χρέωση).

Email: cyberalert@cybercrimeunit.gov.gr.

