Σε ένα απέραντο πεδίο ερευνών έχει μετατραπεί η θαλάσσια περιοχή του Μυρσινιδίου στη Χίο. Ελικόπτερα και πλωτά του Λιμενικού «σαρώνουν» την περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, ενώ η χώρα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις από το νοσοκομείο.

Το χρονικό της μοιραίας σύγκρουσης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

Ο εντοπισμός: Το βράδυ της Τρίτης, περιπολικό σκάφος εντόπισε ταχύπλοο χωρίς φώτα να κινείται προς τις ακτές.

Η σύγκρουση: Ο χειριστής του ταχυπλόου δεν συμμορφώθηκε στα σήματα, ανέστρεψε πορεία και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού, με αποτέλεσμα την ανατροπή και βύθισή του.

Ο απολογισμός: 15 νεκροί (11 άνδρες, 4 γυναίκες), 25 διασωθέντες τραυματίες και δύο στελέχη του Λιμενικού στο νοσοκομείο.

Δραματικές στιγμές στο νοσοκομείο: «Ψάχναμε τους γονείς των παιδιών»

Οι μαρτυρίες του ιατρικού προσωπικού στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο είναι συγκλονιστικές.

Ασυνόδευτα βρέφη: Η εκπρόσωπος των εργαζομένων, Ολυμπία Κουβαρά, περιέγραψε τη στιγμή που ένα μωρό αρνούνταν να φύγει από την αγκαλιά νοσηλεύτριας, νομίζοντας ότι οι γονείς του είχαν πνιγεί, μέχρι που η μητέρα του εντοπίστηκε στη χειρουργική κλινική.

Κρίσιμη κατάσταση: Τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται στη ΜΕΘ με ρήξεις οργάνων και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ δύο γυναίκες έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν. Κάποιοι ασθενείς αναμένεται να διακομιστούν στην Αθήνα.

Σε εξέλιξη η ΕΔΕ για τις συνθήκες της σύγκρουσης – Όλες οι λεπτομέρειες της έρευνας

Μετά το τραγικό περιστατικό ανοιχτά της Χίου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έδωσε εντολή για την άμεση διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Η κίνηση αυτή αποτελεί την προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία για τη λεπτομερή καταγραφή των γεγονότων και τη διασφάλιση της πλήρους διαφάνειας στις έρευνες.

Τα στάδια και η δομή της διοικητικής έρευνας

Η συγκεκριμένη ΕΔΕ παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς τη διεξαγωγή της:

Ανώτατο επίπεδο ελέγχου: Η έρευνα δεν ανατέθηκε σε τοπικό επίπεδο (Περιφερειάρχη Λιμενικού), αλλά απευθείας σε αξιωματικό του Αρχηγείου, πιθανότατα επιθεωρητή, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και το κύρος της διαδικασίας.

Αντικείμενο εξέτασης: Θα εξεταστούν όλα τα στοιχεία της επιχείρησης, από το σήμα εντοπισμού του ταχυπλόου έως τη στιγμή της σύγκρουσης, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ο εξοπλισμός καταγραφής (κάμερα) του σκάφους δεν τέθηκε σε λειτουργία.

Συλλογή μαρτυριών: Θα ληφθούν καταθέσεις από τα μέλη του πληρώματος του περιπολικού σκάφους, καθώς και από τους διασωθέντες, ώστε να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το ταχύπλοο ανατράπηκε.

Η σημασία της διαφάνειας

Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός, στόχος είναι η έρευνα να προχωρήσει με ταχύτητα και απόλυτη διαφάνεια. Η ΕΔΕ θα λειτουργήσει παράλληλα με την ποινική προανάκριση που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, η οποία εστιάζει στον εντοπισμό και την απόδοση ευθυνών στον διακινητή.

Η κατάσταση στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο

Παράλληλα με τη διοικητική διαδικασία, η προσοχή παραμένει στους τραυματίες:

Νοσηλεία: 24 μετανάστες και ένα στέλεχος του Λιμενικού παραμένουν στο νοσοκομείο.

Διακομιδές: Προγραμματίζεται η μεταφορά 2-3 σοβαρά τραυματισμένων σε νοσοκομεία της Αθήνας για εξειδικευμένη περίθαλψη.

Εξιτήρια: Δέκα άτομα αναμένεται να λάβουν εξιτήριο εντός της ημέρας.

Επόμενο βήμα: Το πόρισμα της ΕΔΕ θα διαβιβαστεί στην ηγεσία του Υπουργείου και στις αρμόδιες αρχές, αποτελώντας τη βάση για την περαιτέρω αξιολόγηση του περιστατικού.

