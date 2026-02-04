Κοζάνη: Σοκ στην πλατεία Λασσάνη – Γιαγιάδες «μονομάχησαν» και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό αναστάτωσε την Κοζάνη την Τρίτη (3/2), όταν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, περίπου 80 ετών, ήρθαν στα χέρια σε κεντρικό σημείο της πόλης. Η ένταση ήταν τέτοια που χρειάστηκε η παρέμβαση περαστικών, καταστηματαρχών, αλλά και της ομάδας ΔΙΑΣ για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Το χρονικό της «σύγκρουσης»

Το επεισόδιο ξεκίνησε με έναν έντονο διάλογο στην πλατεία Λασσάνη, ο οποίος γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Η κλιμάκωση: Οι δύο γιαγιάδες άρχισαν να ανταλλάσσουν χτυπήματα, προκαλώντας την κατάπληξη των παρευρισκόμενων.



Η επέμβαση: Περαστικοί έσπευσαν να τις χωρίσουν, ενώ στο σημείο έφτασε περιπολικό της αστυνομίας και δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ.



Διακομιδή στο νοσοκομείο: Λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους και της έντασης, οι δύο γυναίκες ένιωσαν ζαλάδες και ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης για προληπτικές εξετάσεις.

Παλιές «βεντέτες» πίσω από τον καβγά

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τοπικό μέσο kozanimedia, το επεισόδιο δεν ήταν τυχαίο.

Φαίνεται πως οι δύο γυναίκες έχουν βαθιές προσωπικές και οικογενειακές διαφορές που κρατούν από το παρελθόν.

Μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πρόθεση να καταθέσουν μηνύσεις, οδηγώντας την υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες.





