Σε ένα απέραντο εργοτάξιο ερευνών έχει μετατραπεί το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς οι εμπειρογνώμονες προσπαθούν να εντοπίσουν την «πηγή» της φονικής έκρηξης. Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν απαντήσεις και τιμωρία, καταφεύγοντας στη Δικαιοσύνη για να αναδειχθούν οι ευθύνες πίσω από την εκατόμβη.

Έρευνες υπό τον φόβο νέας έκρηξης

Οι εργασίες στο υπέδαφος του εργοστασίου διεξάγονται με χειρουργική ακρίβεια, καθώς οι συγκεντρώσεις προπανίου παραμένουν επικίνδυνες.

Καθημερινός έλεγχος: Εξειδικευμένοι χημικοί μετρούν τα όρια του αερίου στο έδαφος.



Κίνδυνος σπινθήρα: Τα σκαπτικά μηχανήματα δεν μπορούν να προχωρήσουν στην αποκάλυψη των σωληνώσεων αν δεν μειωθεί η συγκέντρωση του αερίου, υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης.



Στο στόχαστρο οι συγκολλήσεις: Οι εμπειρογνώμονες αναζητούν αστοχίες υλικού, κακοτεχνίες στις συγκολλήσεις ή παραλείψεις στα συστήματα ασφαλείας.

Η νομική «αντεπίθεση» των οικογενειών

Η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της ποινικής διερεύνησης, με τις οικογένειες των θυμάτων να είναι αποφασισμένες να φτάσουν μέχρι το τέλος.

Μηνυτήρια αναφορά: Έχει ήδη κατατεθεί κατά παντός υπευθύνου. Αγωγή αποζημίωσης: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η επίσημη προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Αναζήτηση ευθυνών: Θα διερευνηθεί αν τηρούνταν τα πρωτόκολλα συντήρησης και αν υπήρχαν προειδοποιητικές ενδείξεις διαρροής που αγνοήθηκαν.

Το «παράδοξο» της απεργίας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στη χθεσινή μεγάλη απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Τρίκαλα, δεν συμμετείχε κανείς εργαζόμενος από το συγκεκριμένο εργοστάσιο, σύμφωνα με τα συνδικαλιστικά σωματεία.

Το περιστατικό αυτό ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για τις εργασιακές σχέσεις και το κλίμα που επικρατεί στις μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής μετά το τραγικό συμβάν.

Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Η έκβαση των ερευνών στη «Βιολάντα» θα αποτελέσει πρόκριμα για το πώς ελέγχονται οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες στη χώρα.

