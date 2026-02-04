Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Σίνδο – Το χρονικό της τραγωδίας

Θρήνος επικρατεί στη Θεσσαλονίκη μετά την είδηση του θανάτου ενός 17χρονου αγοριού, το οποίο υπέκυψε στα τραύματά του μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στην περιοχή της Σίνδου. Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η σφοδρή σύγκρουση

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μοιραίο συμβάν έλαβε χώρα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο επιβατικό αυτοκίνητο επέβαιναν δύο 17χρονοι (ο οδηγός και το θύμα).

(ο οδηγός και το θύμα). Μαζί τους στο όχημα βρισκόταν και η μητέρα του 17χρονου οδηγού.

του 17χρονου οδηγού. Το ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του ανήλικου συνοδηγού.



Η μάχη στο νοσοκομείο

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι έρευνες της Τροχαίας

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 46χρονου οδηγού του φορτηγού, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Μετά την παροχή εξηγήσεων, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

Εξετάζεται αν υπήρξε παραβίαση προτεραιότητας ή αν η ολισθηρότητα του οδοστρώματος έπαιξε ρόλο στην τραγωδία.



Η απώλεια ενός ακόμη νέου ανθρώπου στους δρόμους της Θεσσαλονίκης επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και οδική ασφάλεια, ειδικά σε περιοχές με αυξημένη κίνηση βαρέων οχημάτων όπως η βιομηχανική ζώνη της Σίνδου.

