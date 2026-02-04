Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η δράση και οι επαφές του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα σύνθετο παζλ, με την αστυνομία να αναζητά τη σύνδεση μεταξύ παλαιότερων δολοφονιών και της επιχείρησης του θύματος.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Η ιατροδικαστική εξέταση φανερώνει την αγριότητα της επίθεσης, αλλά και την προσπάθεια των δραστών να μην αφήσουν ίχνη.

10 σφαίρες: Το θύμα δέχτηκε 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο πίσω μέρος του κρανίου.



Το θύμα δέχτηκε 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο πίσω μέρος του κρανίου. Απόπειρα καύσης: Οι δράστες έκαψαν τη σορό, εστιάζοντας κυρίως στα χέρια για να καταστρέψουν DNA και δακτυλικά αποτυπώματα.



Οι δράστες έκαψαν τη σορό, εστιάζοντας κυρίως στα χέρια για να καταστρέψουν DNA και δακτυλικά αποτυπώματα. Πριν το θάνατο: Διαπιστώθηκε ελαφρύς ξυλοδαρμός στο πρόσωπο (χείλη και μέτωπο) που συνέβη τη νύχτα της απαγωγής.

Το «νήμα» που οδηγεί στη Μάνδρα

Οι αστυνομικοί ερευνούν το παρελθόν της εταιρείας παροχής εργατικού δυναμικού που διατηρούσε ο 27χρονος.

Η επιχείρηση αποτελούσε συνέχεια εταιρείας που ανήκε σε 47χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα.

Το ίδιο έτος, ο 27χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο στην Ελευσίνα, όπου έχασε τη ζωή του ο τότε συνιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Η κληρονομιά και η κατάθεση της συντρόφου

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην οικονομική επιφάνεια του θύματος, καθώς είχε κληρονομήσει σημαντικά χρηματικά ποσά και ακίνητα από τον παππού του.

Η σύντροφος του 27χρονου έδωσε πολύωρη κατάθεση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών την Τρίτη (3/2). Οι πληροφορίες που παρείχε για τις τελευταίες κινήσεις του και πιθανές απειλές που δεχόταν, θεωρούνται καθοριστικές για την ταυτοποίηση των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

