Εκτέλεση με 10 σφαίρες στη Νέα Πέραμο: Το «μαύρο» παρελθόν της επιχείρησης και η κατάθεση-κλειδί

Εκτέλεση με 10 σφαίρες στη Νέα Πέραμο: Το «μαύρο» παρελθόν της επιχείρησης και η κατάθεση-κλειδί

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η δράση και οι επαφές του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα σύνθετο παζλ, με την αστυνομία να αναζητά τη σύνδεση μεταξύ παλαιότερων δολοφονιών και της επιχείρησης του θύματος.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή
Η ιατροδικαστική εξέταση φανερώνει την αγριότητα της επίθεσης, αλλά και την προσπάθεια των δραστών να μην αφήσουν ίχνη.

  • 10 σφαίρες: Το θύμα δέχτηκε 9 σφαίρες στην πλάτη και μία στο πίσω μέρος του κρανίου.
  • Απόπειρα καύσης: Οι δράστες έκαψαν τη σορό, εστιάζοντας κυρίως στα χέρια για να καταστρέψουν DNA και δακτυλικά αποτυπώματα.
  • Πριν το θάνατο: Διαπιστώθηκε ελαφρύς ξυλοδαρμός στο πρόσωπο (χείλη και μέτωπο) που συνέβη τη νύχτα της απαγωγής.

Το «νήμα» που οδηγεί στη Μάνδρα
Οι αστυνομικοί ερευνούν το παρελθόν της εταιρείας παροχής εργατικού δυναμικού που διατηρούσε ο 27χρονος.

  • Η επιχείρηση αποτελούσε συνέχεια εταιρείας που ανήκε σε 47χρονο επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2024 στη Μάνδρα.
  • Το ίδιο έτος, ο 27χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο στην Ελευσίνα, όπου έχασε τη ζωή του ο τότε συνιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Η κληρονομιά και η κατάθεση της συντρόφου
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην οικονομική επιφάνεια του θύματος, καθώς είχε κληρονομήσει σημαντικά χρηματικά ποσά και ακίνητα από τον παππού του.

Η σύντροφος του 27χρονου έδωσε πολύωρη κατάθεση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών την Τρίτη (3/2). Οι πληροφορίες που παρείχε για τις τελευταίες κινήσεις του και πιθανές απειλές που δεχόταν, θεωρούνται καθοριστικές για την ταυτοποίηση των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Διαβάστε ακόμα: Αττική: Οι περιοχές «στο κόκκινο» για πλημμύρες – Οι 5 λεκάνες απορροής που προκαλούν ανησυχία

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Τηλεοπτική «έκρηξη» στο Buongiorno: Ο Μικρούτσικος σύνδεσε τον Παύλο Ντε Γκρες με την υπόθεση Έπσταϊν
Media

Τηλεοπτική «έκρηξη» στο Buongiorno: Ο Μικρούτσικος σύνδεσε τον Παύλο Ντε Γκρες με την υπόθεση Έπσταϊν

Εθνικό Απολυτήριο: Ξεκινά ο 9μηνος διάλογος – Τι αλλάζει στο Λύκειο και τι ισχύει για τις Πανελλαδικές
Κοινωνία

Εθνικό Απολυτήριο: Ξεκινά ο 9μηνος διάλογος – Τι αλλάζει στο Λύκειο και τι ισχύει για τις Πανελλαδικές

Αλλάζει το ωράριο στα Δημοτικά: Οι τρεις νέες ώρες σχολάσματος από τον Σεπτέμβριο
Κοινωνία

Αλλάζει το ωράριο στα Δημοτικά: Οι τρεις νέες ώρες σχολάσματος από τον Σεπτέμβριο

On air «έκρηξη» στο Mega: Τα «γαλλικά» του Χασαπόπουλου και η αμηχανία της Ανθής Βούλγαρη
Viral

On air «έκρηξη» στο Mega: Τα «γαλλικά» του Χασαπόπουλου και η αμηχανία της Ανθής Βούλγαρη

Reuters: «Μπλόκο» στα social media για τους κάτω των 15 στην Ελλάδα – Η κυβέρνηση ετοιμάζει την ανακοίνωση
Κοινωνία

Reuters: «Μπλόκο» στα social media για τους κάτω των 15 στην Ελλάδα – Η κυβέρνηση ετοιμάζει την ανακοίνωση