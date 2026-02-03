Τραγωδία στη Χίο: Πέντε νεκροί μετά την ένοπλη σύγκρουση Λιμενικού με διακινητές – Μάχη για τους τραυματίες

Σε αιματηρή τραγωδία εξελίχθηκε η καταδίωξη στα θαλάσσια σύνορα της Χίου, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς μετανάστες και δεκάδες τραυματίες. Το σοβαρό επεισόδιο, που σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης, έχει θέσει σε ύψιστο συναγερμό το Αρχηγείο του Λιμενικού και το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Η επιχείρηση ακινητοποίησης ενός ταχυπλόου που μετέφερε μετανάστες μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές:

Ανταλλαγή πυροβολισμών: Η εμπλοκή περιλάμβανε χρήση όπλων και σφοδρή σύγκρουση των δύο σκαφών.



Η εμπλοκή περιλάμβανε χρήση όπλων και σφοδρή σύγκρουση των δύο σκαφών. Η τραγική αποτίμηση: Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πέντε σοροί, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος αλλά μεγάλος.



Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πέντε σοροί, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει αδιευκρίνιστος αλλά μεγάλος. Βαριά τραυματίες: Αυτόπτες μάρτυρες στο λιμάνι της Χίου περιγράφουν εικόνες σοκ, με «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» να αποβιβάζονται από τα σκάφη του Λιμενικού.

Έρευνες για αγνοούμενους με Super Puma

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται μέσα στη νύχτα με τη συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας. Ελικόπτερο Super Puma «χτενίζει» την περιοχή με θερμικές κάμερες, καθώς υπάρχουν φόβοι για περισσότερους αγνοούμενους στο νερό. Στο σημείο καταφθάνουν ενισχύσεις και από γειτονικά νησιά.

Στο «μικροσκόπιο» της Υπηρεσίας Πληροφοριών

Η σοβαρότητα του συμβάντος οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Στόχος είναι η ταυτοποίηση των μελών του κυκλώματος διακινητών και η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες το ταχύπλοο επιτέθηκε ή συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού. Η περιοχή παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ η πολιτική ηγεσία ενημερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη της «μάχης» στα σύνορα.

Η «σκληρή» πραγματικότητα στα σύνορα

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ακραία επιθετικότητα των κυκλωμάτων διακίνησης, που δεν διστάζουν να ανοίξουν πυρ κατά των ελληνικών αρχών. Η κυβέρνηση καλείται πλέον να διαχειριστεί όχι μόνο την ανθρωπιστική κρίση των τραυματιών, αλλά και την κλιμακούμενη ένταση στο Αιγαίο, σε μια περίοδο που οι πιέσεις στα σύνορα αυξάνονται.

