Reuters: «Μπλόκο» στα social media για τους κάτω των 15 στην Ελλάδα – Η κυβέρνηση ετοιμάζει την ανακοίνωση

Σε μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει ριζικά την ψηφιακή καθημερινότητα των εφήβων, η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην επίσημη απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με ανώτερη κυβερνητική πηγή που μίλησε στο Reuters σήμερα, 3 Φεβρουαρίου 2026, οι ανακοινώσεις είναι θέμα χρόνου.

Η πρωτοβουλία αυτή ευθυγραμμίζεται με τις κινήσεις χωρών όπως η Αυστραλία, η Γαλλία και η Ισπανία, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογήσει ανάλογα μέτρα προστασίας.

Το σκεπτικό πίσω από την απαγόρευση



Προστασία της ψυχικής υγείας: Η κυβέρνηση εστιάζει στην αντιμετώπιση του εθισμού, του cyberbullying και της έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο.



Η κυβέρνηση εστιάζει στην αντιμετώπιση του εθισμού, του cyberbullying και της έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Ψηφιακή Ενηλικίωση: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει από το 2025 τη θέσπιση «ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης», τονίζοντας ότι οι εταιρείες τεχνολογίας δεν πρέπει να κερδοσκοπούν εις βάρος της ευαλωτότητας των παιδιών.



Ευθύνη Πλατφορμών: Το νέο πλαίσιο αναμένεται να απαιτεί αυστηρά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, καθιστώντας τις πλατφόρμες (TikTok, Instagram κ.λπ.) υπεύθυνες για την τήρηση του νόμου.

Η «χρηστική» γωνία: Τι αλλάζει για τις οικογένειες

Έλεγχος ηλικίας: Οι γονείς θα κληθούν πιθανότατα να επιβεβαιώσουν την ηλικία των παιδιών τους μέσω ψηφιακών εργαλείων (π.χ. Gov.gr Wallet ή ειδικά πιστοποιητικά).

Κυρώσεις: Αναμένεται να διευκρινιστεί αν θα υπάρχουν πρόστιμα προς τους γονείς ή αν το βάρος της συμμόρφωσης θα πέφτει αποκλειστικά στις εταιρείες τεχνολογίας.

Σχολεία: Το μέτρο έρχεται ως συνέχεια της απαγόρευσης των κινητών στα σχολεία, ενισχύοντας τη στρατηγική «αποσύνδεσης» των ανηλίκων από τις οθόνες κατά τις ώρες μάθησης και κοινωνικοποίησης.

Η προστασία των παιδιών είναι αναμφισβήτητα ιερή, όμως η επιλογή της απαγόρευσης αντί της παιδείας εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Η κυβέρνηση επιλέγει τον δρόμο του «ψηφιακού τοίχου», την ίδια στιγμή που οι έφηβοι είναι τεχνολογικά πολύ πιο μπροστά και θα βρουν δεκάδες τρόπους (π.χ. VPN) να παρακάμψουν τους περιορισμούς.Είναι εύκολο να νομοθετείς «μπλόκα», είναι δύσκολο να εκπαιδεύεις συνειδητοποιημένους χρήστες.

