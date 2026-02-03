Την έναρξη ενός εθνικού διαλόγου για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος είναι η αναμόρφωση του Λυκείου, ώστε να πάψει να αποτελεί έναν «στείρο χώρο προετοιμασίας» για τα πανεπιστήμια και να αποκτήσει τη δική του εκπαιδευτική αυτοτέλεια.

Παρά τις μεγάλες αλλαγές που συζητούνται, το Μαξίμου ξεκαθαρίζει ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις παραμένουν ως ο βασικός πυλώνας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα 4 σημεία-κλειδιά της μεταρρύθμισης



Ορίζοντας εφαρμογής: Οι αλλαγές δεν αφορούν τους τωρινούς μαθητές Λυκείου ούτε της Γ’ Γυμνασίου. Η πρώτη εφαρμογή στην Α' Λυκείου προσδιορίζεται για το σχολικό έτος 2027-2028.



Η διαδικασία: Ο διάλογος θα διαρκέσει 9 μήνες και θα εξελιχθεί σε 5 πυλώνες (περιεχόμενο σπουδών, σχολική ζωή, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, υποδομές και διακυβέρνηση).



Πιστοποιήσεις: Το νέο απολυτήριο θα μπορεί να συνοδεύεται από κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής, ενισχύοντας το προφίλ του αποφοίτου στην αγορά εργασίας.



Το νέο απολυτήριο θα μπορεί να συνοδεύεται από κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής, ενισχύοντας το προφίλ του αποφοίτου στην αγορά εργασίας. Αντιμετώπιση υπερβαθμολόγησης: Ένας από τους στόχους είναι η πιο δίκαιη και πιστή αποτύπωση των δυνατοτήτων των μαθητών, βάζοντας τέλος στα φαινόμενα πλασματικών βαθμών.

Η «χρηστική» γωνία: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Συνέχεια: Οι μαθητές που φοιτούν ήδη στο Λύκειο δεν θα επηρεαστούν από τις αλλαγές. Το σύστημα παραμένει ως έχει για αυτούς. Συμμετοχή: Ο διάλογος θα είναι δημόσιος και ψηφιακός, δίνοντας τη δυνατότητα σε γονείς και εκπαιδευτικούς να καταθέσουν προτάσεις. Τεχνική Εκπαίδευση: Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα παιδιά που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν στο Πανεπιστήμιο.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το Εθνικό Απολυτήριο ως μια αναγκαία «εθνική υπόθεση», όμως η ιστορία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα διδάσκει επιφύλαξη. Το να μιλάμε για «αναβάθμιση» του Λυκείου το 2027, όταν σήμερα τα σχολεία λειτουργούν με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και υποδομές της δεκαετίας του '80, φαντάζει περισσότερο ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Αν το Εθνικό Απολυτήριο καταλήξει να είναι ένας ακόμη τρόπος πρόσθετης εξέτασης και άγχους χωρίς την απαραίτητη οικονομική στήριξη της δημόσιας παιδείας, τότε απλώς θα έχουμε προσθέσει έναν ακόμη «κόφτη» στα όνειρα των μαθητών, την ώρα που η παραπαιδεία παραμένει ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος του συστήματος.

