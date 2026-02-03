Αλλάζει το ωράριο στα Δημοτικά: Οι τρεις νέες ώρες σχολάσματος από τον Σεπτέμβριο

Ανατροπές στο καθημερινό πρόγραμμα χιλιάδων μαθητών και γονέων φέρνει η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, το ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο αποκτά νέα δομή, δίνοντας τη δυνατότητα για αποχώρηση των μαθητών σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία.

Στόχος της ρύθμισης, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι η εναρμόνιση του σχολικού ωραρίου με τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Οι νέες ώρες αποχώρησης

Στο αναβαθμισμένο ολοήμερο πρόγραμμα, οι γονείς θα μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις ζώνες σχολάσματος:

14:55: Με την ολοκλήρωση της πρώτης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης.

15:50: Με τη λήξη της δεύτερης διδακτικής ώρας της δεύτερης ζώνης.

17:30: Με την πλήρη ολοκλήρωση του ημερήσιου προγράμματος.

Η «χρηστική» γωνία: Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Δήλωση επιλογής: Οι γονείς θα πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα την επιθυμητή ώρα αποχώρησης κατά την εγγραφή ή την ανανέωση της φοίτησης στο ολοήμερο.

Δραστηριότητες: Η παραμονή έως τις 17:30 περιλαμβάνει συνήθως δημιουργικές δράσεις και μελέτη, κάτι που μπορεί να απαλλάξει το παιδί από ένα μέρος των σχολικών υποχρεώσεων στο σπίτι.

Συντονισμός: Η νέα ρύθμιση απαιτεί καλύτερο συντονισμό των σχολικών τροχονόμων και των μέσων μεταφοράς (σχολικά λεωφορεία), ειδικά για τις ενδιάμεσες ώρες.

Το Υπουργείο Παιδείας «βαφτίζει» την επέκταση του ωραρίου ως αναβάθμιση, όμως το ερώτημα παραμένει: Υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό και οι υποδομές; Το να μένουν τα παιδιά στο σχολείο μέχρι τις 17:30 χωρίς επαρκή θέρμανση τον χειμώνα, χωρίς σύγχρονους χώρους σίτισης και με αναπληρωτές που συχνά φτάνουν στα σχολεία τα Χριστούγεννα, μετατρέπει το σχολείο σε «πάρκινγκ» παιδιών αντί για χώρο παιδείας. Η ευελιξία για τον γονέα είναι καλοδεχούμενη, αλλά η ποιότητα της παραμονής του παιδιού στο σχολείο είναι αυτή που θα έπρεπε να αποτελεί την προτεραιότητα της κυβέρνησης.

