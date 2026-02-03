Θρίλερ στη Βούλα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι – Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Σοκαρισμένη είναι η γειτονιά της οδού Βουτυρά στη Βούλα, όπου το πρωί της Τρίτης (3/2) εντοπίστηκε νεκρός ένας 55χρονος άνδρας μέσα στην κατοικία του. Τον άτυχο άνδρα βρήκε συγγενικό του πρόσωπο λίγο μετά τις 11:00, αντικρίζοντας ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 55χρονος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό και την κοιλιά, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ.

Τα δεδομένα της έρευνας



Τα δεδομένα της έρευνας

Τα ευρήματα: Η παρουσία τραυμάτων σε ζωτικά σημεία (λαιμός και κοιλιά) εξετάζεται με μεγάλη προσοχή από τον ιατροδικαστή που έσπευσε στο σημείο.



Το προφίλ: Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα το τελευταίο διάστημα, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της αυτοχειρίας.



Οι έρευνες: Αν και οι πρώτες ενδείξεις «δείχνουν» αυτοκτονία, η ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικής ενέργειας, μέχρι να ολοκληρωθεί η αυτοψία και να ληφθούν καταθέσεις από το περιβάλλον του.

Η «χρηστική» γωνία: Η σημασία της ψυχικής υγείας

Το περιστατικό αυτό φέρνει με τραγικό τρόπο στην επιφάνεια την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων που παλεύουν με ψυχικές ασθένειες.

Πρόληψη: Αν εσείς ή κάποιος οικείος σας αντιμετωπίζει δυσκολίες, μην διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από ειδικούς. Γραμμή Παρέμβασης: Στην Ελλάδα λειτουργεί η Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία (1018), η οποία προσφέρει στήριξη 24 ώρες το 24ωρο.

Η κριτική: Για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες μιας πιθανής τραγωδίας που ίσως θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν υπήρχε ένα ισχυρότερο δίκτυο πρωτοβάθμιας ψυχικής υγείας στις γειτονιές. Η πολιτεία συχνά περιορίζεται στην καταγραφή τέτοιων περιστατικών από την Αστυνομία, αντί να επενδύει στη συνεχή παρακολούθηση και φροντίδα των ευάλωτων συμπολιτών μας πριν φτάσουν στο απροχώρητο.

