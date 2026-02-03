Νέος ΚΟΚ: «Καμπάνες» 150 ευρώ για τη ζώνη στα πίσω καθίσματα – Τέλος η ανοχή

Η εποχή που η ζώνη ασφαλείας στα πίσω καθίσματα θεωρούνταν προαιρετική ή «διακοσμητική» ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) φέρνει αυστηρότατες κυρώσεις, βάζοντας στο στόχαστρο όχι μόνο τους επιβάτες αλλά και τους οδηγούς.

Η ζώνη στα πίσω καθίσματα δεν είναι απλώς μια τυπική υποχρέωση· είναι το μέσο που αποτρέπει την εκτόξευση των επιβατών προς το παρμπρίζ ή πάνω στον οδηγό σε περίπτωση σύγκρουσης.

Τα νέα πρόστιμα και οι ποινές
Σύμφωνα με τις πρόσφατες διατάξεις:

  • Πρόστιμο: Από 100 έως 150 ευρώ για κάθε επιβάτη που δεν φοράει ζώνη.
  • Ευθύνη οδηγού: Ο οδηγός επιβαρύνεται με επιπλέον 40 ευρώ για κάθε παράβαση επιβάτη στο όχημά του.
  • Διοικητικές κυρώσεις: Προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας οδήγησης, γεγονός που καθιστά την παράβαση εξαιρετικά σοβαρή.
  • Παιδιά: Η χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης (παιδικά καθίσματα) παραμένει υποχρεωτική, με την ευθύνη να βαραίνει αποκλειστικά τον οδηγό ή τον συνοδό.

Η «χρηστική» γωνία: Τι πρέπει να γνωρίζετε

  1. Ο έλεγχος: Η Τροχαία έχει εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων, ειδικά σε οχήματα που μεταφέρουν πολλά άτομα ή οικογένειες.
  2. Η φυσική της σύγκρουσης: Με ταχύτητα μόλις 50 χλμ/ώρα, ένας επιβάτης 80 κιλών που δεν φοράει ζώνη, «εκτοξεύεται» με δύναμη που ισοδυναμεί με βάρος αρκετών τόνων.
  3. Ασφαλιστικές καλύψεις: Σε περίπτωση ατυχήματος, η μη χρήση ζώνης από τους πίσω επιβάτες μπορεί να δώσει πάτημα στις ασφαλιστικές εταιρείες για μείωση ή άρνηση καταβολής αποζημίωσης.

Η κριτική: Ενώ η αυστηροποίηση των προστίμων παρουσιάζεται ως μέτρο σωτηρίας, η κοινωνία αναρωτιέται: Είναι η οδική ασφάλεια ο στόχος ή η πλήρωση των δημόσιων ταμείων; Όταν οι δρόμοι παραμένουν σε άθλια κατάσταση και ο φωτισμός είναι ανύπαρκτος, το να εξαντλείται η αυστηρότητα του κράτους στα 150 ευρώ για μια ζώνη φαντάζει περισσότερο ως φοροεισπρακτικό εργαλείο παρά ως μέριμνα για τη ζωή των πολιτών.

