Οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα εκθέτουν για άλλη μια φορά την αποτελεσματικότητα των αρχών. Ενώ το παιδί αγνοείται εβδομάδες, ήταν η ιδιωτική πρωτοβουλία του πατέρα και όχι η αστυνομική έρευνα που αποκάλυψε το δρομολόγιο της ανήλικης προς τη Φρανκφούρτη.

Το γεγονός ότι μια αεροπορική εταιρεία έδωσε στοιχεία στον γονέα που αρνήθηκε να δώσει στην Αστυνομία, αλλά και η αδυναμία των αρχών να εντοπίσουν ένα παιδί που ταξίδεψε με το όνομά του, προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τον συντονισμό των μηχανισμών ασφαλείας.

Τα κρίσιμα ευρήματα και η γυναίκα-«κλειδί»

Το ταξίδι: Η Λόρα πέταξε για Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου, συνοδευόμενη πιθανότατα από «γνωστό» της νεαρό άνδρα.

Η προετοιμασία: Η ανήλικη φάνηκε καλά οργανωμένη, καθώς χρησιμοποίησε κρυπτογραφημένο email ελβετικής εταιρείας (με πληρωμή) για την έκδοση του εισιτηρίου, έσβησε τα ίχνη της στα social media και αγόρασε νέο τηλέφωνο από του Ζωγράφου.

Η εμπλοκή των Γερμανών: Υπάρχει μια γυναίκα-«κλειδί» που είχε καταγγείλει παλαιότερα τον πατέρα της Λόρας στη Γερμανία, οδηγώντας το παιδί για λίγο σε δομή. Οι αρχές εξετάζουν αν η Λόρα κατέφυγε σε εκείνη ή στον ετεροθαλή αδελφό της στο Αμβούργο.

Το θεσμικό «τείχος»

Η υπόθεση προσκρούει σε ένα παράδοξο νομικό πλαίσιο που δυσχεραίνει τον εντοπισμό της:

Άρση απορρήτου: Οι γερμανικές αρχές αρνούνται την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς η φυγή θεωρείται «οικειοθελής» και δεν στοιχειοθετείται αρπαγή.

Προστασία ανηλίκου: Το κενό ανάμεσα στις ελληνικές και γερμανικές αρχές αφήνει μια 16χρονη εκτεθειμένη, με το Amber Alert να παραμένει ενεργό αλλά χωρίς ουσιαστικά «εργαλεία» έρευνας.

Η κριτική: Είναι αδιανόητο το 2026 μια ανήλικη να μπορεί να σχεδιάζει και να εκτελεί μια διεθνή φυγή, περνώντας από ελέγχους αεροδρομίων και αγοράζοντας κρυπτογραφημένες υπηρεσίες, την ώρα που η ΕΛ.ΑΣ. εμφανίζεται να ακολουθεί τις εξελίξεις αντί να τις προλαβαίνει. Η γραφειοκρατική επίκληση της «οικειοθελούς αποχώρησης» δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την αδράνεια των αρχών όταν διακυβεύεται η ασφάλεια ενός παιδιού.

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: Το αόρατο υπόγειο, η διαρροή προπανίου που κρατούσε μήνες και οι καταγγελίες - Δεν μπορούσαν να πάνε ούτε στην τουαλέτα από τη μυρωδιά