Τραγωδία στη Βιολάντα: «Έβρεχε φωτιά και συντρίμμια» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες και φόβος νέας έκρηξης

Μία εβδομάδα μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Οι έρευνες των αρχών διεξάγονται με εξαιρετική προσοχή, καθώς το εργοστάσιο παραμένει μια «ωρολογιακή βόμβα».

Μαρτυρία-σοκ: «Άνοιξε κρατήρας και κατάπιε τους συναδέλφους μου»

Διασώστης και αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις στιγμές της έκρηξης ως μια αληθινή κόλαση:

  • Η στιγμή της έκρηξης: Στις 15:55 η πρώτη έκρηξη δημιούργησε έναν τεράστιο κρατήρα.
  • Η ηρωική προσπάθεια: Παρά τη «βροχή» από φωτιά και φλεγόμενα πάνελ, εργαζόμενοι προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τις συναδέλφους τους.
  • Η σωτηρία: Τρεις γυναίκες κατάφεραν να βγουν ζωντανές ακολουθώντας τις φωνές των συναδέλφων τους που τους έδειχναν την έξοδο μέσα από τους καπνούς.

Κίνδυνος νέας ανάφλεξης από εγκλωβισμένο προπάνιο
Οι σκαπτικές εργασίες στο σημείο έχουν σταματήσει προσωρινά, καθώς οι ειδικοί εντόπισαν σοβαρό πρόβλημα στις υποδομές:

  • Διαρροή στο υπέδαφος: Μεγάλη ποσότητα προπανίου έχει εγκλωβιστεί στο έδαφος σε βάθος 1-1,5 μέτρου.
  • Ζώνη κινδύνου: Η διαρροή εκτείνεται σε μια ακτίνα 25 μέτρων.
  • Αναστολή εργασιών: Υπάρχει φόβος ότι ένας και μόνο σπινθήρας από τα σκαπτικά μηχανήματα θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα, ισχυρή έκρηξη.

Καταγγελίες για την ασφάλεια των εργαζομένων
Ενώ το εργοστάσιο παραμένει σφραγισμένο, το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δέχεται ανώνυμες καταγγελίες που προκαλούν ερωτηματικά:

Σύμφωνα με τις αναφορές, ζητήθηκε από εργαζόμενες να εισέλθουν στη νέα πτέρυγα (που δεν υπέστη ζημιές) για εργασίες καθαρισμού.
Οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για το αν η παραμονή τους στον χώρο είναι ασφαλής, δεδομένης της κατάστασης με το προπάνιο στο υπέδαφος.

