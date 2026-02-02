Χειρόφρενο στα ταξί: Νέα 48ωρη απεργία την Τρίτη 3/2 και Τετάρτη 4/2

Ξανά χωρίς ταξί μένει η Αθήνα, καθώς οι οδηγοί κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με νέα 48ωρη απεργία που ξεκινά αύριο, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026. Ο κλάδος των αυτοκινητιστών βρίσκεται σε «ανοιχτό πόλεμο» με την κυβέρνηση, ζητώντας την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την επιβίωσή του.

Το ραντεβού των κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

Τρίτη 03/02: Συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17) στις 10:30 π.μ.



Συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17) στις 10:30 π.μ. Πορεία: Θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.



Θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου. Διάρκεια: Η απεργία θα συνεχιστεί κανονικά και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Στο στόχαστρο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ο ΣΑΤΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Υπουργού Μεταφορών, θεωρώντας τον υπεύθυνο για την απαξίωση του κλάδου. Το κύριο σημείο τριβής είναι η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από την 1η Ιανουαρίου 2027 και η μείωση της ελάχιστης μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. (νοικιασμένα αυτοκίνητα με οδηγό) από τα 90€ στα 50€.

«Ο Υπουργός αλλοιώνει βάναυσα τον διαχωρισμό μεταξύ ταξί και Ε.Ι.Χ., παραδίδοντας τους επαγγελματίες στο έλεος ιδιωτικών συμφερόντων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα «αγκάθια» της ηλεκτροκίνησης και το κόστος ζωής

Οι οδηγοί ταξί παραθέτουν στοιχεία που, όπως λένε, αποδεικνύουν το ανέφικτο της μετάβασης:

Έλλειψη υποδομών: Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Ε.Ε. (Ιανουάριος 2026), οι ταχυφορτιστές (150kW) που απαιτούνται για επαγγελματική χρήση δεν ξεπερνούν τους 10 σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Ε.Ε. (Ιανουάριος 2026), οι ταχυφορτιστές (150kW) που απαιτούνται για επαγγελματική χρήση δεν ξεπερνούν τους 10 σε όλη τη χώρα. Χαμένος χρόνος: Ένα ηλεκτρικό ταξί θα χρειάζεται περίπου 1.100 ώρες φόρτισης ετησίως (δηλαδή 1,5 μήνα «στην πρίζα»).

Ένα ηλεκτρικό ταξί θα χρειάζεται περίπου 1.100 ώρες φόρτισης ετησίως (δηλαδή 1,5 μήνα «στην πρίζα»). Αυξημένα έξοδα: Οι τιμές καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 25-30% από το 2022, τα ασφάλιστρα κατά 18% και το κόστος συντήρησης πάνω από 30%.

«Μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να δώσει λύση»

Ο ΣΑΤΑ δηλώνει ότι πλέον δεν δέχεται καμία συζήτηση με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρέμβει για ζητήματα όπως η υπερφορολόγηση, η υποκλοπή μεταφορικού έργου από πλατφόρμες και οι καθυστερήσεις στις ειδικές άδειες.

