Χειρόφρενο στα ταξί: Νέα 48ωρη απεργία την Τρίτη 3/2 και Τετάρτη 4/2

Χειρόφρενο στα ταξί: Νέα 48ωρη απεργία την Τρίτη 3/2 και Τετάρτη 4/2

Ξανά χωρίς ταξί μένει η Αθήνα, καθώς οι οδηγοί κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με νέα 48ωρη απεργία που ξεκινά αύριο, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026. Ο κλάδος των αυτοκινητιστών βρίσκεται σε «ανοιχτό πόλεμο» με την κυβέρνηση, ζητώντας την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την επιβίωσή του.

Το ραντεβού των κινητοποιήσεων
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

  • Τρίτη 03/02: Συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17) στις 10:30 π.μ.
  • Πορεία: Θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.
  • Διάρκεια: Η απεργία θα συνεχιστεί κανονικά και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Στο στόχαστρο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Ο ΣΑΤΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Υπουργού Μεταφορών, θεωρώντας τον υπεύθυνο για την απαξίωση του κλάδου. Το κύριο σημείο τριβής είναι η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από την 1η Ιανουαρίου 2027 και η μείωση της ελάχιστης μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. (νοικιασμένα αυτοκίνητα με οδηγό) από τα 90€ στα 50€.

«Ο Υπουργός αλλοιώνει βάναυσα τον διαχωρισμό μεταξύ ταξί και Ε.Ι.Χ., παραδίδοντας τους επαγγελματίες στο έλεος ιδιωτικών συμφερόντων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τα «αγκάθια» της ηλεκτροκίνησης και το κόστος ζωής
Οι οδηγοί ταξί παραθέτουν στοιχεία που, όπως λένε, αποδεικνύουν το ανέφικτο της μετάβασης:

  • Έλλειψη υποδομών: Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Ε.Ε. (Ιανουάριος 2026), οι ταχυφορτιστές (150kW) που απαιτούνται για επαγγελματική χρήση δεν ξεπερνούν τους 10 σε όλη τη χώρα.
  • Χαμένος χρόνος: Ένα ηλεκτρικό ταξί θα χρειάζεται περίπου 1.100 ώρες φόρτισης ετησίως (δηλαδή 1,5 μήνα «στην πρίζα»).
  • Αυξημένα έξοδα: Οι τιμές καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 25-30% από το 2022, τα ασφάλιστρα κατά 18% και το κόστος συντήρησης πάνω από 30%.

«Μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να δώσει λύση»
Ο ΣΑΤΑ δηλώνει ότι πλέον δεν δέχεται καμία συζήτηση με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρέμβει για ζητήματα όπως η υπερφορολόγηση, η υποκλοπή μεταφορικού έργου από πλατφόρμες και οι καθυστερήσεις στις ειδικές άδειες.

Διαβάστε ακόμα: Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Missing Alert και στη Γερμανία – Το «κόλπο» με το διαβατήριο της μητέρας της

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Βιολάντα: Επιχορήγηση 2 εκατ. ευρώ λίγο πριν την τραγωδία και το «κρυφό» υπόγειο για να γλιτώσουν την πυρασφάλεια
Κοινωνία

Βιολάντα: Επιχορήγηση 2 εκατ. ευρώ λίγο πριν την τραγωδία και το «κρυφό» υπόγειο για να γλιτώσουν την πυρασφάλεια

«Σεισμός» στον Παναθηναϊκό: Οργισμένο ξέσπασμα Γιαννακόπουλου – «Είστε ξεφτιλισμένοι, παραιτηθείτε όλοι!»
Αθλητικά

«Σεισμός» στον Παναθηναϊκό: Οργισμένο ξέσπασμα Γιαννακόπουλου – «Είστε ξεφτιλισμένοι, παραιτηθείτε όλοι!»

Συναγερμός: Πλημμύρες σε Λάρισα και Σπάτα – Δρόμος και θάλασσα έγιναν ένα στον Αγιόκαμπο – Νέο έκτακτο δελτίο
Κοινωνία

Συναγερμός: Πλημμύρες σε Λάρισα και Σπάτα – Δρόμος και θάλασσα έγιναν ένα στον Αγιόκαμπο – Νέο έκτακτο δελτίο

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το πανό που συγκλόνισε το ντέρμπι – «Για τους γονείς που πεθαίνουν με τα ρούχα της δουλειάς»
Αθλητικά

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το πανό που συγκλόνισε το ντέρμπι – «Για τους γονείς που πεθαίνουν με τα ρούχα της δουλειάς»

Καιρός: Υποβάθμιση σε «πορτοκαλί» συναγερμό – Πού θα συνεχιστούν οι καταιγίδες και τα πυκνά χιόνια μέχρι τη Δευτέρα
Ο Καιρός

Καιρός: Υποβάθμιση σε «πορτοκαλί» συναγερμό – Πού θα συνεχιστούν οι καταιγίδες και τα πυκνά χιόνια μέχρι τη Δευτέρα