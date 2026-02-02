Χειρόφρενο στα ταξί: Νέα 48ωρη απεργία την Τρίτη 3/2 και Τετάρτη 4/2

Ξανά χωρίς ταξί μένει η Αθήνα, καθώς οι οδηγοί κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με νέα 48ωρη απεργία που ξεκινά αύριο, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026. Ο κλάδος των αυτοκινητιστών βρίσκεται σε «ανοιχτό πόλεμο» με την κυβέρνηση, ζητώντας την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την επιβίωσή του.
Το ραντεβού των κινητοποιήσεων
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:
- Τρίτη 03/02: Συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17) στις 10:30 π.μ.
- Πορεία: Θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου.
- Διάρκεια: Η απεργία θα συνεχιστεί κανονικά και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.
Στο στόχαστρο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Ο ΣΑΤΑ εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Υπουργού Μεταφορών, θεωρώντας τον υπεύθυνο για την απαξίωση του κλάδου. Το κύριο σημείο τριβής είναι η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από την 1η Ιανουαρίου 2027 και η μείωση της ελάχιστης μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. (νοικιασμένα αυτοκίνητα με οδηγό) από τα 90€ στα 50€.
«Ο Υπουργός αλλοιώνει βάναυσα τον διαχωρισμό μεταξύ ταξί και Ε.Ι.Χ., παραδίδοντας τους επαγγελματίες στο έλεος ιδιωτικών συμφερόντων», αναφέρει η ανακοίνωση.
Τα «αγκάθια» της ηλεκτροκίνησης και το κόστος ζωής
Οι οδηγοί ταξί παραθέτουν στοιχεία που, όπως λένε, αποδεικνύουν το ανέφικτο της μετάβασης:
- Έλλειψη υποδομών: Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Ε.Ε. (Ιανουάριος 2026), οι ταχυφορτιστές (150kW) που απαιτούνται για επαγγελματική χρήση δεν ξεπερνούν τους 10 σε όλη τη χώρα.
- Χαμένος χρόνος: Ένα ηλεκτρικό ταξί θα χρειάζεται περίπου 1.100 ώρες φόρτισης ετησίως (δηλαδή 1,5 μήνα «στην πρίζα»).
- Αυξημένα έξοδα: Οι τιμές καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 25-30% από το 2022, τα ασφάλιστρα κατά 18% και το κόστος συντήρησης πάνω από 30%.
«Μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να δώσει λύση»
Ο ΣΑΤΑ δηλώνει ότι πλέον δεν δέχεται καμία συζήτηση με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρέμβει για ζητήματα όπως η υπερφορολόγηση, η υποκλοπή μεταφορικού έργου από πλατφόρμες και οι καθυστερήσεις στις ειδικές άδειες.
Διαβάστε ακόμα: Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Missing Alert και στη Γερμανία – Το «κόλπο» με το διαβατήριο της μητέρας της