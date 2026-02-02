Δίκη για τη γυναικοκτονία στο Αγρίνιο: «Γιατί τη σκότωσες;» – Το δραματικό ξέσπασμα της μητέρας της Δώρας

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και έντασης ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα (02/02/26), στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λευκάδας η δίκη για τη στυγερή δολοφονία της Δώρας Ναστούλη. Το έγκλημα που συγκλόνισε το Αγρίνιο τον Νοέμβριο του 2024 αναβιώνει στις δικαστικές αίθουσες, με την τραγική μητέρα του θύματος να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον δολοφόνο της κόρης της.

Συγκλονιστικές στιγμές στη δικαστική αίθουσα

Η διαδικασία σημαδεύτηκε από το δραματικό ξέσπασμα της μητέρας της 43χρονης Δώρας, η οποία λύγισε αντικρίζοντας τον δράστη και του απηύθυνε το βασανιστικό ερώτημα: «Γιατί τη σκότωσες;». Νωρίτερα, επικράτησε ένταση όταν ο αδελφός του θύματος είδε για πρώτη φορά τον κατηγορούμενο, ενώ η δίκη διεκόπη για την επόμενη Δευτέρα.

Η στάση της οικογένειας του δράστη

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρέθηκε η κατάθεση της μητέρας του 30χρονου δράστη, η οποία:

Επιχείρησε να ανασκευάσει την αρχική της κατάθεση, ισχυριζόμενη ότι ο γιος της έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Προσπάθησε να πείσει ότι δεν υπήρξε επικοινωνία μετά το φόνο, ωστόσο τελικά παραδέχθηκε πως ο γιος της την είχε καλέσει για να ομολογήσει την πράξη του.

Σημείωση: Παρά τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για ψυχική νόσο, δεν προσκομίστηκε κανένα ιατρικό έγγραφο που να το αποδεικνύει.

Το χρονικό της προαναγγελθείσας τραγωδίας

Η Δώρα Ναστούλη, μητέρα τριών παιδιών, έχασε τη ζωή της από τα πυρά του πρώην συντρόφου της ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

Η παρενόχληση: Ο δράστης δεν αποδέχθηκε ποτέ τον χωρισμό τους και παραβίαζε συστηματικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για ενδοοικογενειακή βία. Το καρτέρι: Αν και οι Αρχές του είχαν αφαιρέσει τον νόμιμο οπλισμό, ο 30χρονος ταξίδεψε στην Αθήνα, αγόρασε νέο όπλο από τη μαύρη αγορά και έστησε ενέδρα θανάτου. Η σύλληψη: Μετά το έγκλημα περιπλανήθηκε για ημέρες και τελικά εντοπίστηκε σε αποθήκη στη Μυρτιά, όπου παραδόθηκε μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις και την παρέμβαση της αδελφής του.

Το θύμα: Η 43χρονη Δώρα ήταν έτοιμη να ξεκινήσει μια νέα ζωή και να αρραβωνιαστεί, αφήνοντας πίσω της τρία παιδιά που πλέον ζητούν δικαίωση για τη μνήμη της μητέρας τους.

