Χανιά: Μηνυτήρια αναφορά για τη δηλητηρίαση εργαζομένων από χημικά σε κάδο – Στο «στόχαστρο» συγκεκριμένοι επαγγελματίες

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Χανίων μετά το σοβαρό περιστατικό που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή δύο υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστων, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Το χρονικό της δηλητηρίασης

Το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου στην περιοχή Πύργος στα Κουνουπιδιανά.

Την ώρα που οι εργαζόμενοι άδειαζαν έναν πράσινο κάδο απορριμμάτων, ήρθαν σε επαφή με άγνωστες χημικές ουσίες που είχαν απορριφθεί παράνομα στο σημείο.

Η εισπνοή των αναθυμιάσεων προκάλεσε άμεση αναπνευστική δηλητηρίαση στους δύο άνδρες.

Η σοβαρότητα της κατάστασής τους επέβαλε την επείγουσα διακομιδή τους στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στα ίχνη των δραστών

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο κλοιός στενεύει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, οι Αρχές εστιάζουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένους επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι λόγω της φύσης της εργασίας τους χρησιμοποιούν τέτοιου είδους χημικά σκευάσματα.

Η ρίψη επικίνδυνων χημικών σε κοινούς κάδους απορριμμάτων αποτελεί εγκληματική ενέργεια, καθώς οι κάδοι αυτοί προορίζονται αποκλειστικά για αστικά απόβλητα και όχι για τοξικά υλικά που απαιτούν ειδική διαχείριση.

Η θέση του Δήμου: Η κίνηση της μηνυτήριας αναφοράς στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε ενέργειες που υπονομεύουν την ασφάλεια των εργαζομένων και τη δημόσια υγεία.

