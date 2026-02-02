Οκτώ ημέρες μετά την ανείπωτη τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες, το εργοστάσιο της «Βιολάντα» παραμένει σφραγισμένο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι έρευνες των πραγματογνωμόνων έχουν διακοπεί προσωρινά, καθώς η περιοχή θυμίζει «ναρκοπέδιο».

Κίνδυνος νέας έκρηξης

Το έδαφος γύρω από τις εγκαταστάσεις είναι ισχυρά εμποτισμένο με προπάνιο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συγκέντρωση του αερίου είναι τέτοια που ακόμα και ένας μικρός σπινθήρας από τα μηχανήματα εκσκαφής θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα, πολύνεκρη έκρηξη.

Οι σκαπτικές εργασίες έχουν ανασταλεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, οπότε και θα γίνουν νέες μετρήσεις.

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τη διαδικασία gas free στις δεξαμενές, καθώς ακόμη και οι άδειες δεξαμενές παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες.

Το χρονικό των εγκληματικών παραλείψεων

Η έρευνα φέρνει στο φως μια σειρά από παραβάσεις που σοκάρουν:

Το αδήλωτο υπόγειο: Η έκρηξη σημειώθηκε σε υπόγειο χώρο που δεν υπήρχε στα σχέδια της πολεοδομίας ούτε της πυρασφάλειας. Ως εκ τούτου, δεν διέθετε ανιχνευτές διαρροής. Παράνομες δεξαμενές: Οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου (20ετίας) ήταν αδήλωτες. Στα επίσημα βιβλία εμφανίζονταν ως «μη λειτουργικές», ενώ στην πραγματικότητα τροφοδοτούσαν κανονικά τους φούρνους. Υπογειοποίηση «θανάτου»: Οι σωληνώσεις προπανίου είχαν θαφτεί χωρίς τις απαραίτητες αντιδιαβρωτικές μονώσεις και σε λάθος βάθος. Μάλιστα, είχε στρωθεί άσφαλτος ακριβώς πάνω από τους υπόγειους αγωγούς. Αδιαφορία για τις προειδοποιήσεις: Εργαζόμενοι είχαν αναφέρει έντονη δυσοσμία αερίου ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, ενώ η διοίκηση είχε απαγορεύσει την είσοδο σε σωματεία τον Νοέμβριο του 2025.

Θεσμικό χάος και επιδοτήσεις

Ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για ένα τεράστιο θεσμικό κενό. Με τις διαδικασίες fast track που ισχύουν από το 2014, οι βιομηχανίες αδειοδοτούνται χωρίς υποχρεωτική αυτοψία από την Πυροσβεστική πριν την έναρξη λειτουργίας.

Εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε εντοπίσει παραβάσεις στη χωροθέτηση των δεξαμενών ήδη από το 2019, μόλις λίγα 24ωρα πριν την τραγωδία (21 Ιανουαρίου 2026), η ίδια υπηρεσία ενέκρινε νέα οικονομική ενίσχυση στην εταιρεία ύψους 1.996.000 ευρώ.

Η ετυμηγορία των ειδικών: Το δυστύχημα δεν ήταν «κακιά στιγμή», αλλά το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού πλήρους αδιαφορίας για τους κανόνες ασφαλείας και απουσίας ουσιαστικού κρατικού ελέγχου.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός: Πλημμύρες σε Λάρισα και Σπάτα – Δρόμος και θάλασσα έγιναν ένα στον Αγιόκαμπο – Νέο έκτακτο δελτίο