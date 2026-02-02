Η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα παίρνει πλέον διεθνείς διαστάσεις, καθώς οι γερμανικές Αρχές εξέδωσαν Missing Alert σε αρκετές πόλεις της χώρας. Το «κουβάρι» της διαδρομής της ανήλικης ξετυλίγεται, αποκαλύπτοντας ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που άφησε πίσω του την Ελληνική Αστυνομία.

Η «πτήση» πριν από τη δήλωση εξαφάνισης

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η Λόρα είχε ήδη διαφύγει στο εξωτερικό την ώρα που οι δικοί της άνθρωποι δήλωναν την εξαφάνισή της στην Πάτρα.

Το χρονικό: Η δήλωση έγινε στις 19:40 το απόγευμα, όμως η πτήση της είχε αναχωρήσει τρεις ώρες νωρίτερα.



Η δήλωση έγινε στις 19:40 το απόγευμα, όμως η πτήση της είχε αναχωρήσει τρεις ώρες νωρίτερα. Το κενό στις κάμερες: Μια σοβαρή λεπτομέρεια δυσχεραίνει τις έρευνες: όταν οι Αρχές ζήτησαν το υλικό από τις κάμερες του «Ελευθέριος Βενιζέλος», το αρχείο είχε ήδη διαγραφεί, καθώς το σύστημα διατηρεί δεδομένα μόνο για 10 ημέρες.

Η εκπληκτική ομοιότητα και το διαβατήριο

Το πώς κατάφερε μια 16χρονη να περάσει τους ελέγχους και να επιβιβαστεί μόνη της σε αεροπλάνο μοιάζει με σενάριο ταινίας.

Η Λόρα φέρεται να χρησιμοποίησε μια φωτογραφία του διαβατηρίου της μητέρας της, στην οποία μοιάζει εκπληκτικά.

Γνωρίζοντας ότι στα 16 απαιτείται έγγραφο γονέα, η ανήλικη εκμεταλλεύτηκε την ομοιότητά τους για να ξεγελάσει τους υπεύθυνους στο αεροδρόμιο.

Η διαδρομή: Ομόνοια - Φρανκφούρτη

Οι Αρχές έχουν καταφέρει να «χαρτογραφήσουν» τις κινήσεις της μέχρι ένα σημείο:

Μεσημέρι 8ης Ιανουαρίου: Εμφανίζεται στην Ομόνοια, σε ταξιδιωτικό γραφείο, όπου αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη.



Εμφανίζεται στην Ομόνοια, σε ταξιδιωτικό γραφείο, όπου αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη. Μετάβαση: Επιβιβάζεται σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο της Αθήνας.



Επιβιβάζεται σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο της Αθήνας. Γερμανία: Αν και το Missing Alert είναι ενεργό, η παρουσία της στη Γερμανία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρίσκεται οπουδήποτε στην Ευρώπη ή ακόμα και να κρύβεται εντός Αττικής.

Η αγωνία κορυφώνεται: Το γεγονός ότι η Λόρα σχεδίασε με τέτοια ακρίβεια τη φυγή της, χρησιμοποιώντας την ταυτότητα της μητέρας της, δείχνει έναν άνθρωπο που ήθελε πάση θυσία να εξαφανίσει τα ίχνη του.

