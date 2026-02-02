Η μαύρη εβδομάδα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό συνεχίζεται, καθώς οι αποκαλύψεις για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία σοκάρουν. Επτά νέα παιδιά, γεμάτα όνειρα για ένα ευρωπαϊκό ταξίδι στη Λιόν, δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, αφήνοντας την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο του δρόμου-καρμανιόλα E70.

Το βίντεο που «μιλάει»: 3 δευτερόλεπτα χωρίς αντίδραση

Οι πραγματογνώμονες που εξετάζουν το βίντεο-ντοκουμέντο της σύγκρουσης στο ύψος του Λουγκόζ καταλήγουν σε ανατριχιαστικά συμπεράσματα. Ο οδηγός του βαν φαίνεται να μην έκανε την παραμικρή προσπάθεια να αποφύγει την νταλίκα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

Κανένα φρενάρισμα: Ο έμπειρος πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς επισημαίνει πως ο χρόνος των 3 δευτερολέπτων ήταν αρκετός για έναν ελιγμό, όμως το όχημα συνέχισε την πορεία του «γλυκά» προς τον θάνατο.

Απόσπαση ή αδιαθεσία; Η έλλειψη αντίδρασης παραπέμπει είτε σε απόλυτη απόσπαση προσοχής, είτε σε ξαφνική αδιαθεσία, είτε στην ακραία κούραση από τις 800 χιλιόμετρα διαδρομής.

Τα «απαγορευμένα» ευρήματα και η υπέρβαση ορίων

Οι ρουμανικές Αρχές έριξαν «βόμβα» με τα πρώτα τοξικολογικά ευρήματα. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Λουγκόζ, στο αίμα του οδηγού ανιχνεύθηκαν αλκοόλ, κάνναβη και κοκαΐνη.

Πέρα από τις ουσίες, η έρευνα δείχνει μια σειρά από παραβάσεις που αποδείχθηκαν μοιραίες:

Υπέρβαρο φορτίο: Στο βαν επέβαιναν 10 άτομα, ενώ η χωρητικότητά του ήταν για 8+1. Έλλειψη ζωνών: Πολλά από τα θύματα φαίνεται πως δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας τη στιγμή της πρόσκρουσης. Ερασιτεχνικό δίπλωμα: Το γεγονός ότι τέτοια ογκώδη οχήματα νοικιάζονται σε οδηγούς με απλό ερασιτεχνικό δίπλωμα (Β' κατηγορίας) προβληματίζει έντονα τους ειδικούς, καθώς ο έλεγχος ενός φορτωμένου βαν απαιτεί εμπειρία λεωφορείου.

Ένας δρόμος που «διψάει» για αίμα

Ο αυτοκινητόδρομος E70, που συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική Ρουμανία, θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη. Στενός, γεμάτος νταλίκες και με συνεχείς προσπεράσεις στο αντίθετο ρεύμα, δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Είναι ανατριχιαστικό πως ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων, του Δημήτρη Μαρωνίτη, είχε χάσει τη ζωή του στον ίδιο ακριβώς δρόμο πριν από χρόνια.

Η οργή που ξεχειλίζει: Η εταιρεία ενοικίασης από την Έδεσσα δηλώνει πως τηρήθηκαν τα νόμιμα, όμως το ερώτημα παραμένει: Πώς ένα ταξίδι γιορτής μετατράπηκε σε μια τέτοια ανείπωτη τραγωδία μέσα σε λίγες στιγμές;

