«Έμφραγμα» στους δρόμους της Αθήνας: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό και 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η εβδομάδα ξεκινά με τους οδηγούς της Αθήνας να δοκιμάζουν τις αντοχές τους, καθώς η κίνηση αυτή τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026, έχει χτυπήσει «κόκκινο» σε όλους τους κεντρικούς άξονες.

Ο Κηφισός στο επίκεντρο της ταλαιπωρίας
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου στο ύψος του Περιστερίου τα οχήματα κινούνται με ρυθμούς «σημειωτόν». Η επιβάρυνση στο ρεύμα της ανόδου εκτείνεται σε μήκος 4 χιλιομέτρων, φτάνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις άνω των 30' στην Αττική Οδό
Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση:

Προς Αεροδρόμιο: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.
Προς Ελευσίνα: Αναμονή 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας.
Περιφερειακή Υμηττού: Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

 

Πού αλλού θα συναντήσετε προβλήματα
Λεωφόρος Αθηνών: Έντονο μποτιλιάρισμα στο ύψος του Χαϊδαρίου και στην έξοδο προς Ελευσίνα.
Κηφισίας & Μεσογείων: Χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο ύψος των Αμπελοκήπων και του Νέου Ψυχικού.
Κέντρο Αθήνας: Αυξημένη κίνηση στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βουλιαγμένης.
Λιμάνι Πειραιά: Σημαντικές καθυστερήσεις στους γύρω δρόμους

