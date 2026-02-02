Η εβδομάδα ξεκινά με τους οδηγούς της Αθήνας να δοκιμάζουν τις αντοχές τους, καθώς η κίνηση αυτή τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026, έχει χτυπήσει «κόκκινο» σε όλους τους κεντρικούς άξονες.

Ο Κηφισός στο επίκεντρο της ταλαιπωρίας

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου στο ύψος του Περιστερίου τα οχήματα κινούνται με ρυθμούς «σημειωτόν». Η επιβάρυνση στο ρεύμα της ανόδου εκτείνεται σε μήκος 4 χιλιομέτρων, φτάνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις άνω των 30' στην Αττική Οδό

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση:

Προς Αεροδρόμιο: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα: Αναμονή 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Περιφερειακή Υμηττού: Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Πού αλλού θα συναντήσετε προβλήματα

Λεωφόρος Αθηνών: Έντονο μποτιλιάρισμα στο ύψος του Χαϊδαρίου και στην έξοδο προς Ελευσίνα.

Κηφισίας & Μεσογείων: Χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο ύψος των Αμπελοκήπων και του Νέου Ψυχικού.

Κέντρο Αθήνας: Αυξημένη κίνηση στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βουλιαγμένης.

Λιμάνι Πειραιά: Σημαντικές καθυστερήσεις στους γύρω δρόμους

