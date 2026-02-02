Η είδηση που παγώνει το πανελλήνιο δεν είναι απλώς ένα αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά ένα σκηνικό που θυμίζει ταινία τρόμου με θύμα έναν νέο άνθρωπο. Η σορός που εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο ανήκει, όπως όλα δείχνουν, στον 27χρονο που είχε απαχθεί πριν από μια εβδομάδα μπροστά στα μάτια της συντρόφου του στην Ελευσίνα.

Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 26/1. Ο 27χρονος χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού του, η κοπέλα του άνοιξε, αλλά εκείνος δεν ανέβηκε ποτέ. Η μοίρα του είχε ήδη σφραγιστεί. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που τέσσερις άνδρες τον έσυραν με τη βία σε ένα κλεμμένο όχημα.

Από εκείνη τη στιγμή, το θρίλερ δεν είχε τέλος. Οι δράστες φαίνεται πως οδήγησαν το θύμα απευθείας στο σημείο της εκτέλεσης. Εκεί, τον «άδειασαν» με 7 σφαίρες και, σε μια κίνηση απόλυτης βαρβαρότητας, προσπάθησαν να κάψουν το πτώμα για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Η φρίκη δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η φωτιά δεν έσβησε τα πάντα, αφήνοντας πίσω της τα τατουάζ που οδήγησαν στην αναγνώριση.

Το «φάντασμα» της Μάνδρας και η σύνδεση-σοκ

Οι αρχές δεν εξετάζουν τη δολοφονία ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Υπάρχει μια ανατριχιαστική σύμπτωση που «καίει» τους ερευνητές: Η εκτέλεση είναι «καρμπόν» με εκείνη ενός επιχειρηματία στη Μάνδρα πριν από δύο χρόνια.

: Και τα δύο θύματα δραστηριοποιούνταν στον τομέα της διαχείρισης προσωπικού. Η μέθοδος: Απαγωγή, εκτέλεση και προσπάθεια καύσης της σορού.

Η οργή ξεχειλίζει: Πώς είναι δυνατόν ένας 27χρονος, χωρίς ποινικό παρελθόν, να βρίσκεται στο στόχαστρο ενός τόσο επαγγελματικού και άγριου χτυπήματος; Η απόγνωση της οικογένειας είναι ανείπωτη, καθώς δεν υπήρξε ποτέ επικοινωνία για λύτρα.

Πού στρέφονται οι έρευνες

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών «ξεσκονίζει» το επαγγελματικό περιβάλλον του 27χρονου. Οι οικονομικές διαφορές θεωρούνται το νούμερο ένα κίνητρο. Οι δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη, δείγμα ότι η επιχείρηση ήταν προσχεδιασμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

