Βιολάντα: Επιχορήγηση 2 εκατ. ευρώ λίγο πριν την τραγωδία και το «κρυφό» υπόγειο για να γλιτώσουν την πυρασφάλεια

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει η νομιμότητα λειτουργίας του εργοστασίου στα Τρίκαλα. Οι καταγγελίες για αδήλωτους χώρους που χρησιμοποιήθηκαν για να αποφευχθεί το κόστος των συστημάτων πυρόσβεσης, σε συνδυασμό με μια τεράστια κρατική χρηματοδότηση λίγες ημέρες πριν την έκρηξη, προκαλούν οργή.

Το υπόγειο των 300.000 ευρώ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η εργοδοσία φέρεται να απέκρυψε από τα επίσημα σχέδια έναν υπόγειο χώρο 400 τ.μ. Ο λόγος; Αν δηλωνόταν, ο νόμος θα επέβαλλε την εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας τελευταίας τεχνολογίας, το κόστος των οποίων εκτιμάται στις 300.000 ευρώ.

Η κρατική επιχορήγηση-πρόκληση

Μόλις στις 21 Ιανουαρίου 2026, δέκα ημέρες πριν τη φονική έκρηξη, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση της επιχείρησης, καθώς και φοροαπαλλαγές ύψους 900.000 ευρώ. Η αντίθεση ανάμεσα στη ρευστότητα που εξασφάλισε η εταιρεία και στην άρνηση να δαπανηθούν χρήματα για την ασφάλεια των εργαζομένων βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Τα 7 μοιραία λάθη

Η Πυροσβεστική έχει εντοπίσει επτά «εγκληματικές» παραλείψεις:

Αδήλωτοι χώροι και παράνομες δεξαμενές προπανίου. Ανυπαρξία σχεδίου διαφυγής για περίπτωση διαρροής. Πλημμελείς έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπογειοποίηση σωλήνων προπανίου χωρίς προδιαγραφές. Ασφαλτόστρωση πάνω από τις σωληνώσεις. Αδιαφορία στις αναφορές εργαζομένων για οσμή αερίου. Έλλειψη μετρητών αερίου στην εγκατάσταση.



Απεργία και κινητοποιήσεις

Μετά τον θάνατο των πέντε γυναικών, η Ομοσπονδία γάλακτος, τροφίμων και ποτών κήρυξε 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα για την Τρίτη (3/2), με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο Εργατικό Κέντρο και έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

