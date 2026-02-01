Η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά τη χώρα, με το επίκεντρο των καταστροφών να μετατοπίζεται στα παράλια της Λάρισας και στην Ανατολική Αττική. Οι εικόνες από τον Αγιόκαμπο είναι αποκαρδιωτικές, ενώ η ΕΜΥ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου με νέα «κόκκινη προειδοποίηση».

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται η χώρα από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Μετά την Αττική, τα παράλια της Λάρισας δέχθηκαν τεράστιους όγκους νερού, ενώ η ΕΜΥ αναβάθμισε την προειδοποίηση σε «κόκκινο συναγερμό» για τις επόμενες ώρες, με τους ανέμους να φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Βιβλική καταστροφή στον Αγιόκαμπο

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τον Αγιόκαμπο Λάρισας, όπου το ρέμα κοντά στη γέφυρα Καλατράβα υπερχείλισε αιφνιδιαστικά. Τα ορμητικά νερά ένωσαν τον δρόμο με τη θάλασσα, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

Απόγνωση επαγγελματιών: Ιδιοκτήτης παντοπωλείου ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στην κάμερα, βλέποντας την επιχείρησή του να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Ζημιές σε καταλύματα: Εξοπλισμός και έπιπλα από ενοικιαζόμενα δωμάτια κατέληξαν στη θάλασσα.

Υπερχείλιση ρέματος και στα Σπάτα

Στην Αττική, το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα δεν άντεξε την ένταση της βροχόπτωσης και υπερχείλισε. Η αστυνομία διέκοψε αμέσως την κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς το οδόστρωμα μετατράπηκε σε λίμνη. Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική καταγράφηκαν σε Βλυχάδα (40,6mm) και Σπάτα (28,8mm).

Προβλήματα και στη Μεσσηνία

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στη Μεσσηνία, με τον δρόμο Πήδημα – Αρφαρά να κλείνει από τα ξημερώματα λόγω λάσπης και φερτών υλικών. Η Πολιτική Προστασία επιχειρεί στο σημείο για να ανοίξει το οδικό δίκτυο.

Νέα «κόκκινη προειδοποίηση» - Πού θα χτυπήσει ο καιρός

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας για:

Θύελλες: Άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πυκνά χιόνια: Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε Θράκη και Ανατολική Μακεδονία από απόψε το βράδυ.

Χαλάζι: Υψηλός κίνδυνος για τοπικές χαλαζοπτώσεις στις περιοχές που κινείται το μέτωπο ανατολικά.

Διαβάστε ακόμα: Ασύλληπτη τραγωδία στη Στυλίδα: Πέθανε στο γήπεδο ο Παναγιώτης Κρέτσης – Το διπλό χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια