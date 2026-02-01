Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία, με την κακοκαιρία να «χτυπά» αλύπητα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Χαλκιδική και την Πιερία. Ιρλανδικές διαβάσεις έχουν μετατραπεί σε παγίδες, ενώ στα ορεινά η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Διακοπές κυκλοφορίας: Οι «παγίδες» στις ιρλανδικές διαβάσεις

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

Ημαθία: Στο 13,1 χλμ. Βέροιας-Δασκίου και στις διαβάσεις Λαζοχωρίου και Ταγαροχωρίου.



Στο 13,1 χλμ. Βέροιας-Δασκίου και στις διαβάσεις Λαζοχωρίου και Ταγαροχωρίου. Κιλκίς: Στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (43ο-50ό χλμ.). Η κίνηση γίνεται μέσω Άσπρου και Αξιοχωρίου.



Στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (43ο-50ό χλμ.). Η κίνηση γίνεται μέσω Άσπρου και Αξιοχωρίου. Πιερία: Στον Πλαταμώνα (ρέμα Δριμπίνα) και στη Λεπτοκαρυά (ρέμα Καντίρ).



Στον Πλαταμώνα (ρέμα Δριμπίνα) και στη Λεπτοκαρυά (ρέμα Καντίρ). Χαλκιδική: Στους δρόμους Μ. Παναγιάς-Γοματίου, Γοματίου-Δεβελικίου και στην περιοχή της Ολύνθου και Ολυμπιάδος.

Πού χρειάζονται αλυσίδες: Τα λευκά «μέτωπα»

Η χιονόπτωση είναι πυκνή στα ορεινά, καθιστώντας απαραίτητες τις αλυσίδες:

Ημαθία: Στο Σέλι (από Βέροια και Νάουσα), στα 3/5 Πηγάδια και στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κοζάνης (Καστανιά).

Στο Σέλι (από Βέροια και Νάουσα), στα 3/5 Πηγάδια και στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κοζάνης (Καστανιά). Πέλλα: Προς το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ» (Καϊμακτσαλάν) από Άρνισσα και Κερασιά.

Προς το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ» (Καϊμακτσαλάν) από Άρνισσα και Κερασιά. Πιερία: Στον δρόμο προς το Ελατοχώρι.

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Χαριλάου (περιοχή Αλυσίδα), όπου στέγαστρο έπεσε σε κολώνα της ΔΕΗ, προκαλώντας διακοπή ρεύματος και κλείσιμο της οδού Δανιόλου.

