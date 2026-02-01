Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Πτώμα 27χρονου εντοπίστηκε σε ρέμα

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη στη Νέα Πέραμο, καθώς την ώρα που η περιοχή πλήττεται από την κακοκαιρία, ένας περαστικός εντόπισε τη σορό ενός άνδρα μέσα σε ρέμα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν άγρια δολοφονία, με τις Αρχές να βλέπουν πίσω από το έγκλημα τη «σφραγίδα» της μαφίας της Δυτικής Αττικής.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η σορός εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής μέσα στην κοίτη ρέματος. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καθώς η εικόνα του θύματος παρέπεμπε αμέσως σε εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα φαίνεται να είναι ένας 27χρονος, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί από την αρραβωνιαστικιά του την προηγούμενη Δευτέρα.

Η μαρτυρία για τους ενόπλους και η κάμερα

Η σύντροφος του θύματος είχε ήδη προειδοποιήσει τις Αρχές, καταγγέλλοντας ότι ο 27χρονος δεχόταν απειλές. Η ίδια φέρεται να είδε μέσω καμερών ασφαλείας ένοπλους άνδρες να κινούνται ύποπτα, ενώ διαπιστώθηκε ότι το όχημα που χρησιμοποιούσαν έφερε κλεμμένες πινακίδες.

Σύνδεση με παλιά δολοφονία με Καλάσνικοφ

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τη σύνδεση του 27χρονου με μια παλαιότερη αιματηρή επίθεση στη Δυτική Αττική. Τότε, οι δράστες είχαν «γαζώσει» με Καλάσνικοφ το θύμα μέσα στο αυτοκίνητό του. Οι Αρχές ερευνούν αν η σημερινή αποκάλυψη στο ρέμα της Νέας Περάμου αποτελεί τη συνέχεια εκείνου του κύκλου αίματος ή ένα νέο κεφάλαιο στον πόλεμο των συμμοριών της περιοχής.

