Ένα πυκνό μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από το Ρίο, με τις έρευνες των Αρχών να επεκτείνονται πλέον εκτός ελληνικών συνόρων. Ενώ οι γονείς της ζουν εφιαλτικές στιγμές, νέα στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν ότι η φυγή της ανήλικης ίσως ήταν προσχεδιασμένη με κάθε λεπτομέρεια, αφήνοντας πίσω της μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα.

Το ίχνος που οδηγεί στη Γερμανία

Το στοιχείο που έχει ανατρέψει τα δεδομένα είναι οι πληροφορίες που θέλουν τη 16χρονη να έχει ταξιδέψει στη Γερμανία. Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή τη λίστα επιβατών σε πτήσεις αλλά και δρομολόγια πλοίων, προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν αν η Λώρα κατάφερε να περάσει τα σύνορα.

Το ερώτημα: Πώς μια ανήλικη μπόρεσε να ταξιδέψει χωρίς τη συνοδεία ή την έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων της;

Η έρευνα: Οι αστυνομικοί «σκανάρουν» το διαδίκτυο και τις εφαρμογές επικοινωνίας (Viber, Instagram) για να διαπιστώσουν αν υπήρχε κάποιο πρόσωπο στη Γερμανία που την έπεισε να φύγει, υποσχόμενό της μια «νέα ζωή».

Οι εκκλήσεις από το Ρίο και το προφίλ της 16χρονης

Στην Πάτρα και το Ρίο, οι γείτονες και οι συμμαθητές της μιλούν για ένα κορίτσι χαμηλών τόνων. Οι γονείς της, σε μια σπαρακτική έκκληση μέσω των αρχών και των social media, ζητούν από την κόρη τους έστω ένα σημάδι ότι είναι καλά.

«Λώρα, σε παρακαλούμε, επικοινώνησε μαζί μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν λύνεται. Γύρνα στο σπίτι σου, στο Ρίο», αναφέρουν άνθρωποι του περιβάλλοντός της.

Τα "κενά" της υπόθεσης που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Οικονομικοί πόροι: Είχε η 16χρονη πρόσβαση σε χρήματα για να εκδώσει εισιτήρια και να καλύψει τα έξοδα διαμονής της στο εξωτερικό; Το πρόσωπο "κλειδί": Υπάρχει κάποιος ενήλικας που τη βοήθησε στη μετακίνησή της, καθοδηγώντας την πώς να αποφύγει τους ελέγχους; Ο χρόνος της εξαφάνισης: Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική στιγμή και αν υπήρξε κάποιο γεγονός στο οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον που λειτούργησε ως θρυαλλίδα.

Η κινητοποίηση μέσω του Amber Alert παραμένει σε ισχύ, ενώ οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την Interpol και τις γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις.

