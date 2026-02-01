Digital Scams 2026: Οι 4 πιο επικίνδυνες online απάτες – Deepfakes, AI φωνές και η παγίδα του romance baiting

Digital Scams 2026: Οι 4 πιο επικίνδυνες online απάτες – Deepfakes, AI φωνές και η παγίδα του romance baiting

Το οργανωμένο online έγκλημα αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ κερδοφορίας το 2026. Με τη βοήθεια της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, οι απατεώνες δημιουργούν πλέον «ψηφιακά προσωπεία» που είναι αδύνατον να ξεχωρίσουν από την πραγματικότητα, στοχεύοντας στα πιο ευάλωτα συναισθήματα των χρηστών.

AI και Deepfakes: Όταν η φωνή του παιδιού σου είναι... απάτη
Η μεγαλύτερη απειλή για το 2026 είναι η ποιότητα της εξαπάτησης. Χρησιμοποιώντας ελάχιστα δείγματα ήχου από τα social media, οι επιτήδειοι μπορούν πλέον να κλωνοποιήσουν τη φωνή συγγενών ή φίλων σας.

  • Το σενάριο: Δέχεστε μια κλήση από έναν αριθμό που μοιάζει οικείος και ακούτε μια φωνή που εμπιστεύεστε να ζητάει επειγόντως χρήματα για μια «ανάγκη».
  • Η πραγματικότητα: Πρόκειται για ένα εξελιγμένο deepfake audio που έχει στηθεί σε δευτερόλεπτα με μηδενικό κόστος.

Οι 4 μεγάλες «παγίδες» του 2026

  1. Ψεύτικη Νομική Βοήθεια: Στοχεύει μετανάστες και ευάλωτες ομάδες, υποσχόμενη επιτάχυνση εγγράφων με αντάλλαγμα γρήγορες μεταφορές χρημάτων (Western Union, Zelle).
  2. Romance Baiting (Πρώην Pig Butchering): Ο απατεώνας χτίζει σχέση για εβδομάδες ή μήνες. Μόλις κερδίσει την εμπιστοσύνη, ζητά πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή «επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα.
  3. Εταιρικά Emails: Η AI δημιουργεί μηνύματα με τέλειο συντακτικό και ύφος, κάνοντας τα phishing emails να μοιάζουν απόλυτα επίσημα, δυσκολεύοντας ακόμα και τους πιο υποψιασμένους υπαλλήλους.
  4. Απάτες Διασημοτήτων: Deepfake βίντεο επωνύμων που υπόσχονται «δώρα» ή επενδυτικές ευκαιρίες, παρασύροντας χιλιάδες θύματα.

Πώς να αμυνθείτε: Η στρατηγική της «κωδικής φράσης»
Απέναντι στην τεχνολογική υπεροχή των scammers, η λύση είναι οι ανθρώπινες συνήθειες άμυνας:

Καθιερώστε μια «κωδική φράση»: Συμφωνήστε με την οικογένειά σας μια μυστική λέξη. Αν κάποιος σας καλέσει και ισχυριστεί ότι είναι οικείο πρόσωπο σε ανάγκη, ζητήστε τον κωδικό. Αν δεν τον ξέρει, κλείστε το τηλέφωνο.
Μην πληρώνετε ποτέ κάποιον που γνωρίσατε μόνο online: Όσο πειστική κι αν είναι η ιστορία του, η απαίτηση για χρήματα μέσω μη αναστρέψιμων καναλιών είναι το νούμερο ένα σημάδι απάτης.
Επιβραδύνετε: Οι απατεώνες ποντάρουν στον πανικό και το «επείγον». Πάρτε χρόνο, καλέστε εσείς πίσω στον επίσημο αριθμό και ελέγξτε τις πληροφορίες.

