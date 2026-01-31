Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 48χρονος Χρήστος Μαντίδης – 14 ημέρες μετά την εξαφάνισή του

Σοκ προκαλεί η είδηση του εντοπισμού του άψυχου σώματος του 48χρονου Χρήστου Μαντίδη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 17 Ιανουαρίου. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου (31/01) σε αγροτική περιοχή του Έβρου, βάζοντας τέλος στις αγωνιώδεις έρευνες δύο εβδομάδων.

Το χρονικό της ανεύρεσης

Η σορός του 48χρονου εντοπίστηκε από έναν κάτοικο-κυνηγό που έβγαλε βόλτα τα σκυλιά του σε χωράφια ανάμεσα στην Παταγή και τα Αμπελάκια. Το σημείο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δύσβατο και απομακρυσμένο από τον επαρχιακό δρόμο, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν είχε εντοπιστεί όλες αυτές τις ημέρες.

Τα πρώτα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία:

Αποκλεισμός εγκληματικής ενέργειας: Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν παρέμβαση τρίτου προσώπου.

Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν παρέμβαση τρίτου προσώπου. Α πώλεια προσανατολισμού: Το σημείο όπου βρέθηκε υποδηλώνει ότι ο 48χρονος πιθανότατα έχασε τον προσανατολισμό του ενώ κινούνταν με το μηχανάκι του.

Το σημείο όπου βρέθηκε υποδηλώνει ότι ο 48χρονος πιθανότατα έχασε τον προσανατολισμό του ενώ κινούνταν με το μηχανάκι του. Νεκροτομή: Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί στην Αλεξανδρούπολη.

Η εξαφάνιση που κινητοποίησε τον Έβρο

Ο Χρήστος Μαντίδης είχε φύγει από το σπίτι του στον Πύργο Ορεστιάδας στις 17 Ιανουαρίου, με την αδελφή του να δηλώνει πως κατευθυνόταν προς το Σιτοχώρι για να συναντήσει κάποιο πρόσωπο. Παρά τις εκκλησίες της οικογένειας και τις έρευνες των αρχών, η μοίρα του παρέμενε άγνωστη μέχρι τη σημερινή δυσάρεστη εξέλιξη.

Διαβάστε ακόμα: Θρήνος στο Διδυμότειχο: Κατέληξε 5χρονο αγοράκι με συμπτώματα ίωσης